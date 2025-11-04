Практика судів
Водійка електросамоката відмовилася від огляду на стан сп’яніння: у суді пояснили, чому це адмінправопорушення

16:06, 4 листопада 2025
Скаргу про незаконну зупинку електросамоката апеляційний суд відхилив.
Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду, якою водійку електросамоката визнано винною у відмові пройти огляд на стан сп’яніння. Апеляційну скаргу жінки суд відхилив. Про це розповіли у суді. 

Обставини справи та позиція захисту

За матеріалами справи, близько першої години ночі 21 серпня 2025 року у місті Хмельницькому поліцейські зупинили місцеву мешканку, яка керувала двоколісним електросамокатом Ninebot Max потужністю до 3 кВт. Правоохоронці помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю, порушення мовлення та тремтіння пальців рук – і запропонували пройти огляд на тверезість. Жінка відмовилася.

Хмельницький міськрайонний суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, оштрафував на 17 000 грн та позбавив права керувати транспортними засобами на один рік.

В апеляційній скарзі вона просила скасувати постанову та закрити провадження, вважаючи, що не є суб’єктом цього адміністративного правопорушення. На її переконання, вимога пункту Правил дорожнього руху України щодо медогляду на стан сп’яніння поширюється лише на водіїв механічних транспортних засобів, до яких зазначений в протоколі електросамокат не належить.

Також апелянтка стверджувала, що поліцейські зупинили її незаконно, а суд безпідставно позбавив права керування транспортними засобами, оскільки для керування електросамокатом не потрібно мати посвідчення водія, тому особа, яка ним керує, не набуває статусу водія.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд визнав ці доводи необґрунтованими та підтвердив законність постанови суду першої інстанції.

На відеозаписі з бодікамер зафіксовано, що правоохоронці повідомили причину зупинки електросамоката – керування ним під час дії комендантської години. Водночас апеляційний суд звернув увагу, що наявність або відсутність законних причин для зупинки транспортного засобу не входять до складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, а тому не підлягають доказуванню та не є підставою для скасування постанови суду.

Крім того, апеляційний суд зауважив, що відповідно до Закону України № 2956-IX від 24 лютого 2023 року (зі змінами) легкі електричні транспортні засоби, у тому числі електросамокати, є транспортними засобами. Відтак з моменту набуття чинності цим законом керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння тягне адміністративну відповідальність, установлену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд також зазначив, що диспозиція цієї статті передбачає відповідальність за керування будь-яким «транспортним засобом», а не лише «механічним транспортним засобом». При цьому законодавство не ставить визнання пристрою транспортним засобом у залежність від наявності номерного знака чи посвідчення водія в особи, яка ним керує.

Водночас, згідно з пунктом (v) статті 1 Віденської конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968 року (ратифікованої Україною 25 квітня 1974 року, із поправками від 28 вересня 2004 року), «термін "водій" означає будь-яку особу, яка керує транспортним засобом, автомобілем і т.п. (включно і велосипеди)…»

Відповідно до статті 54 Закону України «Про дорожній рух», якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у національному законодавстві, застосовуються норми міжнародної угоди.

«Таким чином, особа, яка керує електричним колісним транспортним засобом, в тому числі електросамокатом, є водієм транспортного засобу, а не «іншою особою», – констатував апеляційний суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/24547/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

