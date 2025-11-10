Верховный Суд объяснил, когда можно открыть дело о банкротстве имущественного поручителя

Верховный Суд высказался относительно оснований открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя, который не является должником по основному обязательству.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КУзПБ не обязывает инициирующих кредиторов (в том числе ипотекодержателя), кроме налоговых органов, подавать вместе с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве доказательства совершения ими досудебных или внесудебных мер по взысканию задолженности. Об этом заявил Верховный Суд.

Детали дела

Акционерное общество «Райффайзен Банк» (АО «Райффайзен Банк», Банк, Кредитор) обратилось в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Петрус-Инвестбуд» в связи с непогашенной задолженностью как имущественного поручителя по кредитным договорам, заключенным в рамках генерального кредитного соглашения.

Местный хозяйственный суд определением открыл производство по делу о банкротстве ООО «Петрус-Инвестбуд», признал требования кредитора Банка, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества должника (имущественного поручителя), ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов должника и т. д. Принимая решение, суд исходил из того, что нормы КУзПБ не содержат запрета на обращение инициирующего кредитора к должнику – имущественному поручителю – с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве, что является реализацией его права на судебную защиту.

Суд апелляционной инстанции отменил указанное определение и вынес новое решение об отказе в открытии производства по делу о банкротстве ООО «Петрус-Инвестбуд», указав, что требования об открытии производства по делу о банкротстве являются преждевременными, поскольку кредитор не реализовал имеющиеся у него права в правоотношениях с имущественным поручителем и не доказал, что денежные требования к должнику, обеспеченные ипотекой, являются бесспорными; общество отвечает перед банком своим имуществом, а не денежными требованиями.

Решение Суда

Предметом кассационного пересмотра в данном деле стал вопрос о наличии / отсутствии оснований для открытия производства по делу о банкротстве имущественного поручителя, который не является должником по основному обязательству.

Суды предыдущих инстанций установили, что между Банком и группой предприятий – ООО «Свит ласощив» (далее − ООО «Свит ласощив»), ООО «Петрус» (далее − ООО «Петрус»), ООО «Кондитер-Инвест» (далее − ООО «Кондитер-Инвест») – заключено генеральное кредитное соглашение с изменениями и дополнениями, согласно которому Банк обязался предоставлять любому из заемщиков кредитные средства на условиях, определенных в дополнительных кредитных договорах, которые после подписания становились его неотъемлемыми частями.

С целью обеспечения выполнения денежных обязательств по кредитным договорам в рамках данного соглашения между Кредитором и ООО «Петрус-Инвестбуд» как имущественным поручителем заключены два ипотечных договора.

В связи с ненадлежащим исполнением кредитных обязательств Банк направил на адреса ООО «Золотоношский ликеро-водочный завод «Златогор», ООО «Петрус-Алко» и ООО «Петрус-Инвестбуд» претензию об уплате основной задолженности и начисленных процентов, оставленную, однако, без исполнения.

Обращение кредитора в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве по сути является реализацией кредитором права на судебную защиту своих имущественных прав при отсутствии надлежащего исполнения денежного обязательства.

Открытие производства по делу о банкротстве в отношении должника не изменяет сути залогового (ипотечного) обязательства, изменяется лишь процедура удовлетворения требований кредитора, обеспеченных залогом (ипотекой), с учетом чего нормы КУзПБ (Закона о банкротстве, действовавшего на момент возбуждения производства по данному делу о банкротстве) относительно обеспеченных кредиторов следует применять с учетом соответствующих смежных норм законодательства о залоге (ипотеке).

Поэтому определение обеспеченного обязательства и, соответственно, требований обеспеченного кредитора, которые включаются в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве, должно осуществляться с учетом положений законодательства, регулирующего обеспечение обязательств, в частности ст. 572, 575, 589 Гражданского кодекса Украины, Законов Украины «О залоге», «Об ипотеке» (постановление СП КХС ВС от 16.08.2023 по делу № 910/23952/15).

Системный анализ указанных норм законодательства свидетельствует, что ипотека имеет производную (акцессорную, дополнительную) по отношению к основному обязательству правовую природу и не может существовать как самостоятельная сделка при отсутствии заключенной основной сделки, исполнение обязательств по которой обеспечивается соответствующим имуществом.

Согласно ст. 11 Закона Украины «Об ипотеке» имущественный поручитель несет ответственность перед ипотекодержателем за неисполнение должником основного обязательства исключительно в пределах стоимости предмета ипотеки, а в случае удовлетворения требований ипотекодержателя за счет предмета ипотеки имущественный поручитель приобретает права кредитора по основному обязательству.

КХС ВС отметил, что ответственность имущественного поручителя ограничена предметом ипотеки, однако Суд считает, что правовой статус должника как имущественного поручителя не обусловливает невозможность выражения заявленных к нему требований Банка в денежной форме. Поэтому размер обязательства имущественного поручителя определяется с учетом действительных на соответствующий момент обязательств должника (заемщика), существующих по основному обязательству (кредитному договору).

Суд первой инстанции справедливо отметил, что нормы КУзПБ не содержат исчерпывающего перечня оснований, из которых возникают обязательства должника, являющиеся денежными в понимании КУзПБ. В то же время определяющим для таких обязательств является возможность их выражения именно в денежных единицах. Имущественный поручитель в случае неисполнения заемщиком своих обязательств несет ответственность за такое неисполнение в том же объеме и той же денежной сумме, что и заемщик, однако в пределах стоимости предмета ипотеки.

КХС ВС также согласился с выводом суда, который правильно отметил, что КУзПБ не содержит положений, которые бы определяли полную обеспеченность требований кредитора имуществом должника как основание для отказа в открытии производства по делу о банкротстве.

Верховный Суд также отметил, что ч. 1–3 ст. 34 КУзПБ определяют перечень требований к заявлению кредитора об открытии производства по делу о банкротстве, а также доказательств и документов, которые он должен подать суду.

Абзац 5 ч. 2 ст. 34 КУзПБ предусматривает, что к заявлению кредитора − контролирующего органа, уполномоченного в соответствии с Налоговым кодексом Украины осуществлять меры по обеспечению погашения налогового долга и недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в пределах своих полномочий, другого органа, который согласно закону осуществляет контроль за взиманием иных обязательных платежей на общеобязательное государственное социальное страхование, прилагаются доказательства принятия мер по взысканию (погашению) налогового долга или иной задолженности в установленном законодательством порядке.

Таким образом, КУзПБ не обязывает инициирующих кредиторов (в том числе ипотекодержателя), кроме налоговых органов, подавать вместе с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве доказательства совершения ими досудебных или внесудебных мер по взысканию задолженности.

Учитывая установленное отсутствие оснований для применения ч. 6 ст. 39 КУзПБ, КХС ВС пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал правильный вывод об открытии производства по данному делу о банкротстве ООО «Петрус-Инвестбуд». В то же время апелляционный хозяйственный суд не опроверг правильные выводы суда первой инстанции и пришел к собственным ошибочным, в связи с чем его постановление отменено, а определение Хозяйственного суда города Киева оставлено в силе.

Постановление КХС ВС от 25 сентября 2025 года по делу № 910/9121/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.