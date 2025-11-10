Верховный Суд разъяснил, кто платит судебный сбор после отмены решения первой инстанции

Верховный Суд рассмотрел дело о распределении судебных издержек после отмены решения первой инстанции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о правомерности дополнительного постановления апелляционного суда, которым на истца была возложена обязанность компенсировать расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы. Вопрос заключался в том, правомерно ли после отмены решения суда первой инстанции возлагать на истца расходы за апелляционную жалобу.

Суть дела и решения судов

Предприниматель обратилась в суд с иском о взыскании имущественного ущерба в размере более 4,3 млн грн с частного акционерного общества. Основанием для иска стали действия частного исполнителя, который осуществлял соответствующее исполнительное производство.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск и взыскал с ответчика также расходы по уплате судебного сбора. Апелляционный суд отменил это решение и постановил отказать в удовлетворении иска. Далее апелляционная инстанция вынесла дополнительное постановление, которым с истца взыскано более 96 тысяч грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы. Истец обжаловал это постановление, считая его неотъемлемой частью решения суда первой инстанции, которое уже было отменено, и, таким образом, — необоснованным.

Апелляционный суд возложил на истца расходы по судебному сбору, аргументируя это тем, что апелляционная жалоба была удовлетворена, а первоначальный иск — отклонен. Таким образом, суд руководствовался нормами о возмещении судебных расходов стороне, в пользу которой принято решение. Истец, в свою очередь, утверждал, что вынесенное дополнительное постановление является преждевременным, поскольку основывается на решениях, которые уже были отменены, и расходы должны быть возложены на ответчика.

Позиция и решение Верховного Суда

Верховный Суд, анализируя доводы сторон и правовую базу, отметил, что дополнительное решение должно быть производным от первоначального судебного акта и выноситься тем же составом и в том же порядке. Суд указал: когда апелляционная жалоба удовлетворена, а первоначальное решение отменено, это создает правовые основания для возложения расходов на истца. Верховный Суд признал обоснованным вывод апелляционного суда о возложении судебного сбора на истца и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а дополнительное постановление — без изменений. Постановление вступило в законную силу и является окончательным.

Подробнее ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле № 904/6341/20 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.