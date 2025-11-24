Директор отвечает за безопасность даже внештатного сотрудника – Верховный Суд

Суд отменил приговор по делу о гибели работника, директора предприятия снова будут судить.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил постановление Запорожского апелляционного суда от 19 ноября 2024 года и приговор Заводского районного суда г. Запорожья от 30 августа 2024 года в части оправдания директора ООО «Стальконструкция-103» по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) и назначил новое рассмотрение в апелляционной инстанции.

Позиция Верховного Суда

Привлечение директором предприятия для выполнения работ с повышенной опасностью лица, которое не является штатным работником, а работает на основании договора подряда, не освобождает директора от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности этим подрядчиком при выполнении им работ (ст. 272 УК), если он не имел соответствующих разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью, не прошел специального обучения и проверки знаний и медицинского осмотра.

Обстоятельства дела

30 июня 2018 года на территории ЧАО «Запорожкокс» во время демонтажа стрелового оборудования грузоподъемного крана СКГ-63/100 погиб подрядчик, назначенный руководителем работ директором предприятия. Подрядчик не имел разрешения Гоструда на выполнение работ повышенной опасности, не прошел специального обучения, проверки знаний и медицинского осмотра.

Что решил суд

Верховный Суд в деле № 332/57/22 подчеркнул: привлечение директором предприятия для выполнения работ с повышенной опасностью лица, работающего на основании договора подряда (а не по трудовому договору), не освобождает директора от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 272 УК Украины, если он допустил к работам лицо без необходимых разрешений, обучения и медицинского осмотра.

Суд указал, что апелляционная инстанция не дала надлежащей оценки доводам прокурора и не обосновала, почему назначение подрядчика без соответствующей подготовки выводит действия директора за пределы состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

