Директор відповідає за безпеку навіть за позаштатного співробітника – Верховний Суд

Суд скасував вирок у справі про загибель працівника, директорку підприємства знову судитимуть.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу Запорізького апеляційного суду від 19 листопада 2024 року та вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 30 серпня 2024 року в частині виправдання директорки ТОВ «Стальконструкція-103» за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) і призначив новий розгляд в апеляційній інстанції.

Позиція Верховного Суду

Залучення директором підприємства для виконання робіт з підвищеною небезпекою особи, яка не є штатним працівником, а працює на підставі договору підряду, не звільняє директора від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки цим підрядником під час виконання ним робіт (ст. 272 КК), якщо він не мав відповідних дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою, не пройшов спеціального навчання й перевірки знань та медичного огляду.

Обставини справи

30 червня 2018 року на території ПрАТ «Запоріжкокс» під час демонтажу стрілового обладнання вантажопідіймального крану СКГ-63/100 загинув підрядник, призначений керівником робіт директоркою підприємства. Підрядник не мав дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, не пройшов спеціального навчання, перевірки знань та медичного огляду.

Що вирішив суд

Верховний Суд у справі № 332/57/22 наголосив: залучення директором підприємства для виконання робіт з підвищеною небезпекою особи, яка працює на підставі договору підряду (а не за трудовим договором), не звільняє директора від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 272 КК України, якщо він допустив до робіт особу без необхідних дозволів, навчання та медичного огляду.

Суд вказав, що апеляційна інстанція не надала належної оцінки доводам прокурора та не обґрунтувала, чому призначення підрядника без відповідної підготовки виводить дії директорки за межі складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Справу направлено на новий апеляційний розгляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.