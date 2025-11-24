  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Водитель отказался проходить осмотр на состояние опьянения — что решил суд

16:18, 24 ноября 2025
У водителя были признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя, нарушение речи и координации движений — однако он отказался пройти осмотр.
Новоушицкий районный суд Хмельницкой области закрыл производство по делу о привлечении водителя к административной ответственности по части 2 статьи 130 КУоАП в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно материалам дела, автомобиль KIA правоохранители остановили около полуночи 15 августа 2025 года в селе Рудковцы Каменец-Подольского района. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя, нарушение речи и координации движений — однако он отказался пройти осмотр. Полицейские составили в отношении него протокол за совершение повторного в течение года правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУоАП.

В судебном заседании мужчина, на которого оформили протокол, уверял, что не был участником события, поскольку в то время находился на реабилитации после ранения. Он сказал, что автомобилем пользовался его побратим. В связи с отсутствием в деле надлежащего субъекта правонарушения просил закрыть производство.

Свидетель, полицейский, в суде подтвердил, что присутствующий на заседании — не то лицо, на которое был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд отметил, что об этом свидетельствуют и видеозаписи с бодикамер правоохранителей. На них видно, как полицейские останавливают автомобиль KIA, обращают внимание на признаки опьянения у водителя, а тот ведет себя вызывающе, демонстративно употребляет, по его словам, алкогольный напиток и отказывается предоставить документы.

«Далее работники полиции, получив возражения на свои законные требования, не соблюдая требований законодательства, пытались установить личность водителя, пользуясь альтернативными средствами, в результате чего они пришли к выводу о том, что водителем является Х.», — говорится в постановлении суда.

По мнению суда, этот вывод является ошибочным. Доказательства по делу — в частности визуальное сравнение лиц на видео и в судебном заседании, объяснения полицейского — свидетельствуют, что мужчина, на которого составлен протокол, не управлял автомобилем в указанных в документе обстоятельствах.

Суд констатировал: поскольку отсутствует надлежащий субъект правонарушения, производство по делу следует закрыть в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

суд Хмельницкий судебная практика

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

