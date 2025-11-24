Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння — що вирішив суд

Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю, порушення мови та координації рухів – однак огляд пройти відмовився.

Новоушицький районний суд Хмельницької області закрив провадження у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За матеріалами справи, автомобіль KIA правоохоронці зупинили близько опівночі 15 серпня 2025 року в селі Рудківці Кам’янець-Подільського району. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю, порушення мови та координації рухів – однак огляд пройти відмовився. Поліцейські склали щодо нього протокол за вчинення повторного протягом року правопорушення, яке передбачене статтею 130 КУпАП.

У судовому засіданні чоловік, на якого оформили протокол, запевнив, що не був учасником події, оскільки на той час перебував на реабілітації після поранення. Сказав, що автомобілем користувався його побратим. Через відсутність у справі належного суб’єкта правопорушення просив закрити провадження.

Свідок, поліцейський, у суді підтвердив, що присутній у засіданні – не та особа, на яку було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Суд зазначив, що про це свідчать і відеозаписи з бодікамер правоохоронців. На них видно, як поліцейські зупиняють автомобіль KIA, звертають увагу на ознаки сп’яніння у водія, а той поводиться зухвало, демонстративно вживає, за його словами, алкогольний напій і відмовляється надати документи.

«Далі працівники поліції, отримавши заперечення на свої законні вимоги, не дотримуючись вимог законодавства, намагались встановити особу водія користуючись альтернативними засобами, у результаті чого вони дійшли висновку про те, що водієм є Х.», – йдеться у постанові суду.

На думку суду, цей висновок є помилковим. Докази у справі – зокрема візуальне порівняння осіб на відео та в судовому засіданні, пояснення поліцейського – свідчать, що чоловік, на якого складено протокол, не керував автомобілем у зазначених у документі обставинах.

Суд констатував: позаяк немає належного суб’єкта правопорушення, провадження у справі слід закрити у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

