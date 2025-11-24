Суд должен учитывать волеизъявление военнослужащего при решении вопроса о приостановлении производства — постановление БП ВС

При решении вопроса о приостановлении производства по делу в связи с пребыванием стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе ВСУ суд должен учитывать волеизъявление военнослужащего — БП ВС.

Если военнослужащий выражает собственную волю против приостановления производства по делу и стремление продолжать рассмотрение дела (лично или через представителя), суд обязан учитывать его волеизъявление и продолжить осуществлять судопроизводство в соответствующем производстве.

С момента введения в Украине военного положения и до момента его отмены или прекращения ВСУ и другие созданные в соответствии с законом военные формирования необходимо считать такими, что «переведены на военное положение». Надлежащими доказательствами для приостановления производства по делу являются документы, подтверждающие пребывание лица на военной службе (военный билет, приказ командира и т. п.).

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда в деле от 12 ноября 2025 года № 754/947/22 (производство № 14-74цс25).

Истицей был подан иск к брату и его жене об установлении порядка пользования квартирой. В ходе рассмотрения дела ответчица подала заявление о приостановлении производства по делу в связи с мобилизацией ответчика в ряды ВСУ, в подтверждение чего предоставила копии повестки в ТЦК и СП и военного билета. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления и рассмотрел дело по существу.

При рассмотрении дела апелляционным судом ответчик подал заявление, в котором, в частности, подчеркнул, что полностью поддерживает апелляционную жалобу ответчицы, и приложил к ней копию справки (форма № 5), выданной командиром воинской части. Апелляционный суд признал это доказательство надлежащим и приостановил производство.

Истицей же утверждалось, что справка сама по себе не является безусловным подтверждением пребывания стороны в составе ВСУ.

Рассмотрев дело, Большая Палата ВС указала, что суд обязан приостановить производство по делу в случае пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе ВСУ или других созданных согласно закону военных формирований, которые переведены на военное положение или привлечены к проведению антитеррористической операции (п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины).

С момента введения в Украине военного положения и до момента его отмены или прекращения ВСУ и другие созданные в соответствии с законом военные формирования необходимо считать «переведёнными на военное положение».

В период действия военного положения и проведения общей мобилизации надлежащими доказательствами для применения судом п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины являются документы (военный билет, приказы командира военной части и т. д.), содержащие информацию о том, что военнослужащий (сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования) находится на военной службе.

Кроме того, при решении вопроса о приостановлении производства по делу по данному основанию суд должен учитывать личное мнение стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, которое находится на военной службе.

Если военнослужащий (сторона или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора) выражает собственную волю против приостановления производства и стремление продолжать рассмотрение дела (лично или через представителя), суд обязан учитывать его волеизъявление и продолжать судопроизводство.

В данном деле Большая Палата ВС учла, что в заявлении, поданном в апелляционный суд, ответчик, в частности, подчеркнул, что полностью поддерживает требования апелляционной жалобы ответчицы, а также добавил копию справки по форме № 5 о своём фактическом пребывании в рядах ВСУ.

Следовательно, принимая во внимание факт прохождения ответчиком военной службы в период действия военного положения, который является объективным препятствием для его участия в рассмотрении дела, и отсутствие безоговорочной воли военнослужащего относительно продолжения рассмотрения дела, Большая Палата ВС согласилась с выводами апелляционного суда.

С постановлением БП ВС от 12 ноября 2025 года по делу № 754/947/22 (производство № 14-74цс25) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

