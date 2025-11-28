  1. Судебная практика
Рассмотрение дела об опеке в Чехии не лишает родителей права обратиться в украинский суд по вопросу проживания ребенка — ВС

15:37, 28 ноября 2025
Верховный Суд отметил, что иностранное производство не является основанием для отказа в открытии дела об определении места проживания ребенка в Украине.
Верховный Суд в деле № 308/9162/24 подтвердил: само по себе наличие в иностранном суде производства по вопросам опеки или способов участия родителей в воспитании ребенка не дает оснований отказать в открытии производства в Украине по иску об определении места проживания ребенка.

Обстоятельства дела

Мать обратилась в украинский суд с иском об определении места проживания сына вместе с ней.

Суд первой инстанции отказал в открытии производства, указав, что аналогичное дело уже рассматривается в Чешской Республике.

Апелляционный суд отменил это определение, установив, что иностранный суд рассматривает иной спор — о поочередной опеке, алиментах и порядке контактов отца с ребенком.

Отец обжаловал постановление, настаивая, что спор в Чехии является «аналогичным».

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд поддержал апелляционный суд и подчеркнул:

Отказ в открытии производства возможен только тогда, когда в двух государствах рассматривается одно и то же дело — между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ст. 75 Закона «О международном частном праве», ст. 186 ГПК).

В Чехии рассматривается вопрос поочередной опеки, алиментов и контактов — эти требования не тождественны иску в Украине об определении места проживания ребенка.

Чешский апелляционный суд также прямо указал на нетождественность споров.

Данных о производстве в Чехии именно по вопросу определения места проживания ребенка нет.

Таким образом, оснований для применения принципа lis alibi pendens (наличие тождественного дела в другом государстве) нет.

Решение ВС

Кассационная жалоба отца оставлена без удовлетворения.

Постановление Закарпатского апелляционного суда от 17.10.2024 оставлено без изменений.

Постановление является окончательным.

Верховный Суд дети судебная практика опека над детьми

