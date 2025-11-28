Рассмотрение дела об опеке в Чехии не лишает родителей права обратиться в украинский суд по вопросу проживания ребенка — ВС
Верховный Суд в деле № 308/9162/24 подтвердил: само по себе наличие в иностранном суде производства по вопросам опеки или способов участия родителей в воспитании ребенка не дает оснований отказать в открытии производства в Украине по иску об определении места проживания ребенка.
Обстоятельства дела
Мать обратилась в украинский суд с иском об определении места проживания сына вместе с ней.
Суд первой инстанции отказал в открытии производства, указав, что аналогичное дело уже рассматривается в Чешской Республике.
Апелляционный суд отменил это определение, установив, что иностранный суд рассматривает иной спор — о поочередной опеке, алиментах и порядке контактов отца с ребенком.
Отец обжаловал постановление, настаивая, что спор в Чехии является «аналогичным».
Выводы Верховного Суда
Верховный Суд поддержал апелляционный суд и подчеркнул:
Отказ в открытии производства возможен только тогда, когда в двух государствах рассматривается одно и то же дело — между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ст. 75 Закона «О международном частном праве», ст. 186 ГПК).
В Чехии рассматривается вопрос поочередной опеки, алиментов и контактов — эти требования не тождественны иску в Украине об определении места проживания ребенка.
Чешский апелляционный суд также прямо указал на нетождественность споров.
Данных о производстве в Чехии именно по вопросу определения места проживания ребенка нет.
Таким образом, оснований для применения принципа lis alibi pendens (наличие тождественного дела в другом государстве) нет.
Решение ВС
Кассационная жалоба отца оставлена без удовлетворения.
Постановление Закарпатского апелляционного суда от 17.10.2024 оставлено без изменений.
Постановление является окончательным.
