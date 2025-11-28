Розгляд справи про опіку в Чехії не позбавляє батьків права звернутися до українського суду щодо проживання дитини — ВС

Верховний Суд зазначив, що іноземне провадження не є підставою для відмови у відкритті справи про місце проживання дитини в Україні.

Верховний Суд у справі № 308/9162/24 підтвердив: сама по собі наявність у іноземному суді провадження щодо опіки чи способів участі батьків у вихованні дитини не дає підстав відмовити у відкритті провадження в Україні за позовом про визначення місця проживання дитини.

Обставини справи

Мати звернулася до українського суду з позовом про визначення місця проживання сина разом із нею.

Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, вказавши, що аналогічна справа вже розглядається у Чеській Республіці.

Апеляційний суд скасував цю ухвалу, встановивши, що іноземний суд розглядає інший спір — про почергову опіку, аліменти та порядок контактів батька з дитиною.

Батько оскаржив постанову, наполягаючи, що спір у Чехії є «аналогічним».

Висновки Верховного Суду

Верховний Суд підтримав апеляційний суд і підкреслив:

Відмова у відкритті провадження можлива лише тоді, коли у двох державах розглядається одна й та сама справа — між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (ст. 75 Закону «Про міжнародне приватне право», ст. 186 ЦПК).

У Чехії розглядається питання почергової опіки, аліментів та контактів — ці вимоги не є тотожними позову в Україні про визначення місця проживання дитини.

Чеський апеляційний суд також прямо вказав на нетотожність спорів.

Даних про провадження в Чехії саме щодо визначення місця проживання дитини немає.

Таким чином, підстав для застосування принципу lis alibi pendens (наявність тотожної справи в іншій державі) немає.

Рішення ВС

Касаційну скаргу батька залишено без задоволення.

Постанову Закарпатського апеляційного суду від 17.10.2024 залишено без змін.

Постанова є остаточною.

