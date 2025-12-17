Верховный Суд обнародовал обзор практики ЕСПЧ за август – сентябрь

В обзоре отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, вынесенным в августе — сентябре 2025 года.

В деле POROJAN v. the Republic of Moldova заявитель жаловался на отказ судов высших инстанций рассмотреть апелляционную жалобу, поданную его представителем на решение суда, вынесенное in absentia, из-за отсутствия у представителя соответствующих полномочий. ЕСПЧ отметил, что даже при наличии у законодателя возможности вводить меры для предотвращения необоснованных неявок он не может предусматривать наказание путем создания исключений из права на правовую помощь. ЕСПЧ не согласился с выводом Апелляционного суда о необходимости личного присутствия заявителя для подтверждения полномочий адвоката. Что касается позиции Верховного Суда об обязательности удостоверения письма заявителя, ЕСПЧ подчеркнул, что такой подход был чрезмерно формалистичным. Национальные суды не предоставили заявителю дополнительного времени для устранения недостатков и не обосновали сомнения относительно подлинности подписи, фактически лишив его возможности обжаловать приговор и наказание в виде лишения свободы. Суд отметил, что чрезмерный формализм нарушал право на справедливое судебное разбирательство, и констатировал нарушение статьи 6 Конвенции.

Дело ILAREVA and Others v. Bulgaria касалось непроведения эффективного расследования нападений на заявителей в цифровом пространстве в связи с их профессиональной деятельностью. Несмотря на поданные жалобы относительно серьезности угроз, производство было приостановлено из-за невозможности установить личность преступника, а заявители не были признаны потерпевшими. ЕСПЧ установил, что угрозы были направлены лично против заявителей, содержали угрозу применения насилия, призывы к смерти и достигли уровня серьезности, необходимого для применения статьи 8, несмотря на то, что были осуществлены в виртуальном пространстве. Суд подчеркнул отсутствие реальных попыток расследования и отрицание наличия статуса жертв. ЕСПЧ подтвердил, что обязательства государств по защите прав человека применяются в интернете так же, как и вне его, и констатировал нарушение статьи 8 в сочетании со статьей 14 Конвенции.

