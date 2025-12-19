Верховный Суд: продажа доли совместного имущества супругов без согласия одного из них является незаконной

Верховный Суд признал незаконной реализацию на электронных торгах доли в квартире, которая является объектом совместной совместной собственности супругов, если такая реализация произошла без согласия другого из супругов и без предварительного определения доли должника, даже если долг возник уже после расторжения брака.

Обстоятельства дела №711/744/23

Истец находилась в браке с ответчиком с 1987 по 1994 год. В период брака супруги за общие средства полностью оплатили паевой взнос за однокомнатную квартиру в жилищно-строительном кооперативе. Право собственности было зарегистрировано только за мужчиной, однако после расторжения брака квартира не делилась, а женщина продолжала в ней проживать.

После развода бывший муж приобрел долговые обязательства перед третьим лицом. В рамках исполнительного производства частный исполнитель обратил взыскание на квартиру и реализовал ее на электронных торгах через ГП «СЕТАМ». Победитель торгов получил право собственности, которое было зарегистрировано нотариусом.

Истец обжаловала торги, указав, что квартира является совместной совместной собственностью супругов, а ее доля была продана без ее согласия.

Решения судов

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признал электронные торги недействительными, отменил государственную регистрацию права собственности и признал за истцом право собственности на 1/2 квартиры.

Апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске, указав, что истец пропустила срок исковой давности, который, по мнению апелляции, следовало исчислять с момента наложения ареста на квартиру еще в 2009 году.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом и отменил решение апелляционной инстанции в ключевой части.

квартира, паевой взнос за которую был полностью уплачен в период брака, является совместной совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого оформлено право собственности;

реализация совместного имущества для погашения долгов только одного из супругов, которые возникли после расторжения брака, без определения доли должника и без согласия другого сособственника является нарушением его имущественных прав;

такая продажа является основанием для признания электронных торгов недействительными.

ВС указал, что:

Отдельно Верховный Суд подчеркнул, что наложение ареста на имущество не означает нарушения права сособственника, поскольку само по себе не приводит к выбытия имущества из владения. Поэтому исковая давность в таких делах исчисляется с даты проведения электронных торгов, а не с момента ареста имущества.

Поскольку торги состоялись 25 января 2023 года, а иск был подан в феврале 2023 года, срок исковой давности не был пропущен.

В то же время Верховный Суд согласился с отказом в удовлетворении требований:

о признании недействительными акта о проведенных электронных торгах и нотариального свидетельства;

к частному нотариусу, поскольку он не является надлежащим ответчиком.

ВС подчеркнул, что обжалованию подлежит сам правочин продажи имущества, а не документы, которые лишь фиксируют его последствия.

Верховный Суд подтвердил: совместное имущество супругов не может быть продано на торгах для погашения долгов одного из бывших супругов без согласия другого и без определения долей, а срок обжалования таких торгов начинает исчисляться с момента их проведения.