Земельные споры, затрагивающие права физлиц, должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства — позиция Верховного Суда

Споры с участием физических лиц подлежат разрешению по правилам ГПК Украины.

Верховный Суд высказал правовую позицию относительно юрисдикции земельных споров, в которых фигурируют физические лица. Если спор касается прав и обязанностей граждан как собственников земельных участков, такой спор должен рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства, даже если иск подан юридическим лицом и органом местного самоуправления.

Обстоятельства дела № 906/261/21

Частное акционерное общество «Украинская генетическая компания» обратилось в Хозяйственный суд Житомирской области с иском к Олиевскому сельскому совету Житомирского района Житомирской области с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в котором просило признать недействительным и отменить решение органа местного самоуправления, а также признать за истцом право постоянного пользования земельным участком.

В деле возникновение спорных правоотношений обусловлено несогласием истца с тем, что ответчик не признает его право постоянного пользования земельным участком площадью 17,4 га и безосновательно принял решение о его прекращении.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указывает, что материалами дела подтверждается, а истцом и ответчиком не оспаривается, что соответствующий земельный участок первоначально был отнесен к землям запаса Олиевского сельского совета для перераспределения и использования по назначению, а в дальнейшем был разделен на несколько земельных участков, часть из которых передана в частную собственность физических лиц.

Как свидетельствуют сведения из Государственного земельного кадастра (пункт 28 данного постановления), некоторые из этих земельных участков уже сформированы, им присвоены кадастровые номера, и они находятся в частной собственности физических лиц.

Следовательно, предмет иска в данном деле (признание за истцом права постоянного пользования земельным участком и признание недействительным и отмена решения сельского совета о его прекращении) касается прав и обязанностей физических лиц, которые приобрели в собственность земельные участки, образованные путем раздела земельного участка, который, по утверждениям истца, находился в его постоянном пользовании, поскольку правомочия собственника заключаются во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом, а возможность соответствующих физических лиц, в частности, пользоваться и распоряжаться предоставленными им в собственность земельными участками, непосредственно зависит от наличия или отсутствия у истца права, за защитой которого он обратился в суд с иском по данному делу.

Коллегия судей Верховного Суда отмечает, что обращение физических лиц, являющихся собственниками соответствующих земельных участков, в Верховный Суд с кассационными жалобами по делу, которое пересматривается, а также содержание изложенных в них доводов и требований свидетельствуют о том, что эти лица не признают (оспаривают) наличие у истца такого права.

То есть спор относительно вещных прав на землю у Частного акционерного общества «Украинская генетическая компания» возник не только с Олиевским сельским советом, но в том числе и с физическими лицами, которые приобрели в собственность земельные участки, образованные путем раздела 17,4 га земли, в отношении которых истец утверждает о наличии права постоянного пользования.

Следовательно, с учетом заявленных Частным акционерным обществом «Украинская генетическая компания» исковых требований относительно земельного участка площадью 17,4 га как единого объекта, характера спорных правоотношений, надлежащего субъектного состава сторон данного спора, содержания и юридической природы обстоятельств дела, данный спор подлежит разрешению по правилам ГПК Украины в порядке гражданского судопроизводства.

