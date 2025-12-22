  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пропустил срок — потерял право на апелляцию: суд отказал водителю в обжаловании штрафа и лишения прав

18:16, 22 декабря 2025
Ровенский апелляционный суд отказал водителю в восстановлении срока обжалования штрафа за вождение в нетрезвом виде.
Фото иллюстративное
Ровенский апелляционный суд отказал лицу, которое суд первой инстанции привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП и оштрафовал на 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год, в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока апелляционного обжалования. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского апелляционного суда.

Согласно ч. 2 ст. 294 КУоАП, постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня провозглашения постановления лицом, привлеченным к административной ответственности, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем, а также прокурором в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 7 и ч. 1 ст. 287 настоящего Кодекса. Апелляционная жалоба, поданная по истечении этого срока, возвращается апелляционным судом лицу, которое ее подало, если оно не заявляет ходатайство о восстановлении этого срока, а также если в восстановлении срока отказано.

Нормы действующего КУоАП не содержат исчерпывающего перечня оснований, которые считаются уважительными для решения вопроса о восстановлении процессуального срока обжалования постановления суда. Такие причины определяются в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела.

Вместе с тем, право суда на восстановление срока не является безграничным.

Восстановление срока на апелляционное обжалование судебного решения без доказательства уважительности причин его пропуска не обеспечивало бы равновесие между интересами сторон и правовую определенность в гражданских правоотношениях, которая является составной частью верховенства права, провозглашенного статьей 8 Конституции Украины.

Так, в параграфе 41 решения Европейского суда по правам человека по делу «Пономарев против Украины» от 3 апреля 2008 года указано, что решение вопроса о восстановлении срока на обжалование находится в пределах дискреционных полномочий национальных судов, однако такие полномочия не являются неограниченными. От судов требуется указывать основания. Одним из таких оснований может быть, например, несообщение сторонам органами власти о принятых решениях по их делу. Однако даже тогда возможность возобновления не будет неограниченной, поскольку стороны в разумные промежутки времени должны принимать меры, чтобы узнать о состоянии известного им судебного разбирательства: интересоваться производством ее дела, добросовестно пользоваться принадлежащими ей процессуальными правами и неукоснительно выполнять процессуальные обязанности, поскольку одним из критериев «разумности срока» является именно поведение заявителя.

Срок на обжалование постановления суда первой инстанции может быть восстановлен жалобщику исключительно в случае, когда он пропущен по уважительным причинам, которые объективно лишали последнего реализовать свое законное право на обжалование судебного решения.

Ходатайство о восстановлении срока не может носить формальный характер, а приведенные в нем обстоятельства должны доказываться заявителем надлежащими и допустимыми доказательствами.

Что касается ходатайства о восстановлении срока апелляционного обжалования, то жалобщик обосновал его, в частности, тем, что полный текст обжалуемого постановления он не получал, и это свидетельствует о уважительности причин пропуска срока апелляционного обжалования.

В опровержение таких доводов в материалах дела содержится заказное уведомление о вручении почтового отправления, которое свидетельствует о получении апеллянтом обжалуемого постановления, апелляционную жалобу на которое он в Ровенский апелляционный суд направил через пять недель, пропустив установленный для этого десятидневный срок со дня провозглашения судебного решения в суде первой инстанции.

Поскольку приведенные жалобщиком причины пропуска им срока апелляционного обжалования опровергаются материалами дела, то поданное им ходатайство Ровенский апелляционный суд отклонил.

суд Ровно штраф / штрафы апелляция авто

