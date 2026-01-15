В Сумах судили руководителя стоматологической поликлиники за взятку в $2000 за трудоустройство

Руководитель медицинского учреждения получил 5 лет лишения свободы.

Заречный районный суд города Сумы по делу № 591/6833/21 признал виновным гражданина по части 3 статьи 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права занимать постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 1 год, с конфискацией имущества, кроме жилья.

Судом установлено, что мужчина, будучи руководителем стоматологической поликлиники, требовал 2 тысячи долларов США от физического лица за трудоустройство на должность врача в медицинское учреждение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

