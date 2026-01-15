У Сумах судили керівника стоматологічної поліклініки через хабар у $2000 за працевлаштування

Керівник медичного закладу отримав 5 років позбавлення волі.

Зарічний районний суд міста Суми у справі № 591/6833/21 визнав винуватим громадянина за частиною 3 статті 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди), і призначено покарання у виді позбавлення волі 5 років, з позбавленням права обіймати постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, з конфіскацією майна, крім житла.

Судом встановлено, що чоловік будучи керівником стоматологічної поліклініки, вимагав 2 тисячі доларів США від фізичної особи за працевлаштування на посаду лікаря в медичну установу.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

