Коли деньги военнопленного придется вернуть: позиция Верховного Суда

Денежное обеспечение военнослужащего, который находился в плену, выплаченное законному представителю его ребенка (бывшей супруге) сверх размера присужденных алиментов, подлежит взысканию как неосновательно приобретенное имущество – КГС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение и сохранение денежного обеспечения военнослужащего, находившегося в плену, законным представителем его ребенка, который одновременно получает алименты на его содержание, не соответствует принципам справедливости, добросовестности и разумности и является основанием для взыскания неосновательно приобретенного имущества в соответствии со ст. 1212 ГК Украины.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Детали дела

В деле, которое пересматривалось, истец просил взыскать с бывшей супруги полученное ею его денежное обеспечение как военнослужащего, захваченного в плен, на основании ст. 1212 ГК Украины. Обращал внимание на то, что после расторжения брака общий несовершеннолетний ребенок сторон проживает с матерью, а с него с 2019 года взыскиваются алименты в максимальном размере, установленном судом.

Истец отмечал, что почти два года находился в плену, в течение этого времени из его денежного обеспечения в установленном порядке удерживались алименты, а остальные средства ответчица получала как законный представитель ребенка, общая сумма таких выплат превысила 2,3 млн грн. Ссылаясь на то, что после его возвращения из плена ответчица не вернула в полном объеме денежные средства, которые получала сверх суммы алиментов, истец просил взыскать с нее около 1,45 млн грн неосновательно приобретенных средств.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Суд исходил из того, что спорные средства выплачивались ответчице на законном основании – в соответствии с приказом командира воинской части о выплате денежного обеспечения, который не был отменен или обжалован, в связи с чем основания для применения ст. 1212 ГК Украины отсутствуют.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск, ссылаясь на то, что хотя выплата средств во время пребывания истца в плену была законной, после его возвращения ответчица сохраняла их без достаточного правового основания, не предоставив доказательств использования средств на нужды ребенка.

Пересматривая постановление апелляционного суда, КГС ВС сделал следующие правовые выводы.

В соответствии с ч. 1 ст. 1212 ГК Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (неосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть потерпевшему это имущество.

Обязанность приобретателя вернуть потерпевшему неосновательно приобретенное (сохраненное) имущество или возместить его стоимость не является мерой ответственности, поскольку приобретатель обязуется вернуть только имущество, которое неосновательно приобрел (сохранял), либо стоимость этого имущества.

В соответствии с ч. 6 ст. 9 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», в редакции, которая действовала на момент захвата истца в плен, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера, а также другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения. Семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины.

Действительно, выплата спорных средств осуществлялась на основании действовавшего на тот момент законодательства и приказа командира воинской части. В то же время ответчица имела право лишь на часть денежного обеспечения в виде алиментов на ребенка, а остаток принадлежал военнослужащему и должен был сохраняться для выплаты после освобождения из плена, что соответствует принципам справедливости, добросовестности и разумности (ст. 3 ГК Украины).

КГС ВС отметил, что в случае, когда законный представитель несовершеннолетнего ребенка (мать) одновременно получает алименты на содержание этого ребенка в размере доли дохода военнослужащего, а также получает остаток денежного обеспечения, который остается после удержания алиментов, и при этом не подтверждает понесение дополнительных расходов на ребенка, такое поведение не соответствует принципам добросовестности и справедливости. Получение такого остатка денежного обеспечения без доказательства необходимости покрытия дополнительных расходов на ребенка является основанием для взыскания этих средств как неосновательно приобретенного имущества.

Постановление КГС ВС от 24 декабря 2025 года по делу № 131/191/25 (производство № 61-12234св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.