Суд признал правомерным доначисление ООО 47 миллионов гривен за нарушение трансфертного ценообразования

Одесский окружной административный суд рассмотрел спор о правомерности применения методов трансфертного ценообразования в контролируемых операциях по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Одесский окружной административный суд решением по делу № 420/31013/25 отказал компании в отмене решения налогового органа о доначислении 47 миллионов гривен налога на прибыль и штрафных санкций. Об этом сообщила налоговая служба.

Налоговый орган провёл внеплановую проверку компании и установил, что цены в контролируемых операциях были занижены по сравнению с рыночными, вследствие чего компания недоплатила 6,6 млн грн в 2014 году и ещё 39,5 млн грн в последующие годы; по результатам проверки был составлен акт и вынесено налоговое уведомление-решение.

Обстоятельства проверки и анализ контролируемых операций

Актом проверки установлено, что ООО в ГНС Украины поданы отчёты о контролируемых операциях (далее — отчёты о КО) за 2014–2016, 2018 отчётные годы с приложениями «Сведения о лице, участвующем в контролируемых операциях» относительно осуществлённых контролируемых операций (далее — КО) с нерезидентами ОАЭ (нерезидент1) и Британские Виргинские Острова (нерезидент2), которые были предметом проверки.

Хозяйственные операции, осуществлённые ООО с нерезидентом1 в 2014–2016, 2018 гг. и с нерезидентом2 в 2016 г., подпадают под критерии признания операций контролируемыми в соответствии с п.п. 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 НКУ.

Предметом КО является экспорт сельскохозяйственной продукции (кукуруза, пшеница, ячмень).

В соответствии с поданными Документациями (дополнительной информацией) по трансфертному ценообразованию за отчётные 2014–2016, 2018 годы, плательщиком предоставлено обоснование выбора методов ТЦ: за 2014–2015 годы — метод чистой прибыли, за 2016 год — метод «затраты плюс», за 2018 год — метод сравнительной неконтролируемой цены.

При этом использованы следующие источники информации: за 2014–2015 годы — база данных «Руслана»; за 2016 год — собственные операции плательщика по реализации зерновых резидентам Украины, использованные как потенциально сопоставимые неконтролируемые операции.

Проверкой установлено, что выбранные Обществом метод чистой прибыли в 2014–2015 гг. и метод «затраты плюс» в 2016 г. не позволяют наиболее обоснованно определить цены в КО / установить соответствие условий КО принципу «вытянутой руки», в связи с чем был применён метод сравнительной неконтролируемой цены как приоритетный и наиболее целесообразный в данном случае.

В ходе проверки для целей исследования по методу сравнительной неконтролируемой цены контролирующим органом использованы следующие источники информации:

для КО в 2014 году — официально признанные источники информации о рыночных ценах, перечень которых установлен КМУ: ежемесячный информационный бюллетень «Обзор цен украинского и мирового товарных рынков» и издание «Информационно-аналитический продукт „Товарный монитор Украина“» ГП «Держвнешинформ», информационно-аналитический продукт «Дайджест цен товаров на мировых рынках» ГП «Укрпромвнешэкспертиза»;

для КО в 2015–2016, 2018 годах — источники информации, позволяющие получить более высокий уровень сопоставимости коммерческих и финансовых условий операций и содержащие информацию о ценах на идентичные виды товаров, а именно: «Товарный монитор. Украина» ГП «Держвнешинформ», «Дайджест цен товаров на мировых рынках» ГП «Укрпромвнешэкспертиза», «Обзор цен украинского и мирового товарных рынков» ГП «Держвнешинформ», IAA «Refinitiv UK Eastern Europe Limited», IAA «Argus».

Также были проведены корректировки на различия в условиях поставки (в частности, в расходах на хранение и доставку (перевалка, транспортировка и т. п.)) в КО по сравнению с условиями сопоставимых неконтролируемых операций, приведённых в источниках информации. При этом, при наличии цен в доступных источниках информации на тех же условиях поставки, что и условия КО, в ходе анализа использовались данные без проведения корректировок.

На основании проведённых расчётов в ходе проверки был построен диапазон цен и установлено, что цены в отдельных проверяемых КО находятся за пределами ценового диапазона и являются ниже минимального значения такого диапазона, следовательно, не соответствуют уровню обычных (рыночных) цен (2014 год) / условия КО не соответствуют принципу «вытянутой руки» (2015–2016, 2018 гг.), что привело к занижению объекта налогообложения налогом на прибыль предприятия.

ООО считает выводы акта проверки необоснованными, ошибочными, по следующим основаниям: 1) контролирующим органом самостоятельно и без достаточных оснований исключено примененные Обществом метод чистой прибыли для контролируемых операций за 2014-2015 годы и метод «расхода плюс» для контролируемых операций за 2016 год, якобы в связи с тем контролируемых операциях и установить соответствие условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки» и применен метод сравнительной неконтролируемой цены; 2) безосновательно не принятые общедоступные источники информации, использованные Обществом для анализа условий цены экспорта; 3) контролирующим органом неверно произведен расчет определения сопоставимых цен для контролируемых операций по экспорту зерновых.

Выводы суда относительно методов трансфертного ценообразования

Судом указано, что налогоплательщик имеет право использовать любой метод, который он обоснованно считает наиболее приемлемым/целесообразным. Однако Кодексом предусмотрено, что если существует возможность применения как метода сравнительной неконтролируемой цены, так и любого другого метода, применяется метод сравнительной неконтролируемой цены.

Также, если налогоплательщик использовал наиболее целесообразный метод ТЦ в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 39.3 статьи 39 НКУ, такой метод используется при проверке таких контролируемых операций контролирующим органом. В то же время, если контролирующим органом доказано, что применённый налогоплательщиком метод не позволяет правильно определить цену КО / наиболее обоснованно установить соответствие условий КО принципу «вытянутой руки», он имеет право применить иной метод для определения цены КО / установления соответствия условий КО принципу «вытянутой руки» (п.п. 39.5.2.12 (п.п. 39.5.2.11) п.п. 39.5.2 п. 39.2 ст. 39 НКУ).

Следовательно, Кодексом установлена определённая приоритетность метода сравнительной неконтролируемой цены, что объясняется его наибольшей точностью при определении соответствия условий КО принципу «вытянутой руки».

Таким образом, при установлении соответствия условий КО принципу «вытянутой руки» налогоплательщик должен применять метод сравнительной неконтролируемой цены как наиболее целесообразный и приоритетный метод в соответствии с положениями Кодекса и Руководств ОЭСР. Следовательно, в таких случаях метод сравнительной неконтролируемой цены является наилучшим по сравнению со всеми другими методами (пункты 2.13–2.20 Раздела II Руководств ОЭСР).

В ходе проверки проанализированы предоставленные ООО в Документациях (дополнительной информации) по ТЦ обоснования невозможности применения в 2014–2016 годах метода сравнительной неконтролируемой цены, а также относительно применённых налогоплательщиком метода чистой прибыли за 2014–2015 годы и метода «затраты плюс» за 2016 год, по результатам чего контролирующим органом установлена целесообразность и обоснованность применения метода сравнительной неконтролируемой цены в соответствующем случае, исходя из следующего.

В ходе проверки контролирующим органом проведено исследование возможности применения внутренних сопоставимых операций и внешних сопоставимых операций для КО по экспорту сельскохозяйственной продукции, осуществлённых ООО с нерезидентом 1 в 2014–2016 годах и с нерезидентом 2 в 2016 году.

Так, согласно анализу первичных документов, представленных к проверке, поданных отчётов о КО, документаций (дополнительной информации) по ТЦ и т. п., анализа внешнеэкономической деятельности предприятия, в частности анализа таможенных деклараций, проведённого контролирующим органом, установлено, что ООО в 2014–2016 гг. не осуществляло сопоставимых неконтролируемых операций по экспорту идентичного вида товаров (пшеница, кукуруза, ячмень) с другими нерезидентами — несвязанными лицами.

Следовательно, внутренние сопоставимые операции, которые могли бы быть использованы для анализа сопоставимости КО, отсутствуют.

Метод сравнительной неконтролируемой цены предусматривает сравнение цены, применённой в КО, с ценой в сопоставимых неконтролируемых операциях, которые могут быть подтверждены на основании информации из открытых источников. Использование таких источников предусмотрено подпунктом 39.5.3 пункта 39.5 статьи 39 НКУ.

По результатам проведённого анализа информации, имеющейся в открытых (общедоступных) источниках, налоговым органом установлено, что такие общедоступные источники информации, как издания «Товарный монитор. Украина», «Обзор цен украинского и мирового товарных рынков» (ГП «Держвнешинформ»), «Дайджест цен товаров на мировых рынках» (ГП «Укрпромвнешэкспертиза»), ИАА «Argus», содержат информацию о ценах, применявшихся в течение анализируемого периода, либо информацию на дату, наиболее близкую к дате осуществления КО, по идентичным товарам (пшеница, кукуруза, ячмень), следовательно, имеющейся информации достаточно для применения метода сравнительной неконтролируемой цены, который является наиболее целесообразным.

Следовательно, учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что требованиями НКУ (в частности, п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 (в редакции, действовавшей в 2014 году), п.п. 39.3.2.1 п.п. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 (в редакции, действовавшей в 2015–2016 годах)) предусмотрено, что метод сравнительной неконтролируемой цены является приоритетным, а также проведение контролирующим органом в ходе проверки анализа использования источников информации, наличие информации о ценах на идентичные товары в общедоступных источниках информации за периоды 2014–2016 годов, которые позволяют получить более высокий уровень сопоставимости коммерческих и финансовых условий операций по экспорту сельскохозяйственной продукции, метод сравнительной неконтролируемой цены является наиболее целесообразным и обоснованным в соответствии с фак

