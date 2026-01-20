Верховный Суд разъяснил, когда переплата по оборонному контракту считается убытком

Имущественные расходы заказчика в виде разницы между неправомерно завышенной ценой государственного контракта и предельным уровнем цены, установленным законом, можно считать убытками.

Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда сформулировала важную правовую позицию в споре о ценообразовании в оборонных закупках: имущественные потери государственного заказчика в виде разницы между неправомерно завышенной ценой государственного контракта и предельным уровнем цены, установленным законодательством, могут квалифицироваться как убытки. В то же время для их взыскания заказчик должен доказать все элементы состава гражданского правонарушения.

Суд отменил решения суда первой и апелляционной инстанций, которыми было отказано в иске, и направил дело на новое рассмотрение в связи с неполным выяснением обстоятельств и ненадлежащей оценкой доказательств.

Обстоятельства дела № 915/222/24

Воинская часть Национальной гвардии Украины обратилась в хозяйственный суд с иском к ООО «Трейд-Прим» о взыскании 530 422 грн убытков.

Основанием иска стало то, что по государственному контракту от 8 февраля 2023 года на изготовление и поставку товаров оборонного назначения ответчик, не являясь производителем продукции, включил в калькуляцию прибыль, превышающую 1%, вопреки требованиям пункта 49 Порядка, утвержденного постановлением КМУ № 363, а также условиям самого контракта.

По выводам Госаудитслужбы, применение завышенной прибыли привело к увеличению цены контракта на указанную сумму. Именно эту разницу воинская часть просила взыскать как убытки.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали, исходя из того, что:

контракт выполнен надлежащим образом;

акт ревизии не является самостоятельным основанием для взыскания средств;

истец не доказал всех элементов состава хозяйственного правонарушения.

Оценка Верховного Суда

1. О значении акта ревизии

Объединенная палата подтвердила устоявшийся подход: акт ревизии Госаудитслужбы сам по себе не создает правовых последствий и не является безусловным основанием для взыскания средств. В то же время такой акт является надлежащим письменным доказательством, подлежит оценке судом вместе с другими доказательствами и не имеет заранее установленной доказательственной силы.

Суды нижестоящих инстанций, по мнению ВС, ошибочно ограничились формальным отклонением акта, не сопоставив его с другими материалами дела и не применив стандарт вероятности доказательств.

2. Об ответственности исполнителя и моменте ее возникновения

ВС согласился с тем, что статья 38 Закона «Об оборонных закупках» предусматривает возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного контракта; в данном деле обязательства по контракту формально выполнены.

В то же время ключевым является иное: неправомерное поведение исполнителя на стадии заключения контракта (в частности, предоставление заведомо неверной калькуляции либо недостоверной информации о статусе производителя) может влечь гражданско-правовую, в том числе преддоговорную, ответственность.

3. Главный правовой вывод

Объединенная палата прямо указала: имущественные потери заказчика в виде разницы между завышенной вследствие неправомерного поведения исполнителя ценой государственного контракта и ценой, которая должна была быть уплачена с учетом предельного уровня, установленного законом, являются убытками в понимании гражданского законодательства.

Такие убытки могут быть возмещены, если заказчик докажет:

наличие и размер ущерба;

противоправное поведение исполнителя;

причинно-следственную связь между поведением и ущербом;

вину исполнителя.

Почему дело возвращено на новое рассмотрение

Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций:

не дали надлежащей оценки всем доказательствам в совокупности;

не применили стандарт преимущества более вероятных доказательств;

преждевременно отказали в иске, фактически не выяснив, имело ли место неправомерное поведение исполнителя при формировании цены.

С учетом этого судебные решения отменены, а дело передано на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Николаевской области.

