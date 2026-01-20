Военнослужащий, который в 21 год заключил контракт и пережил плен, отсудил выплату 1 миллиона гривен — детали дела

Суд пришел к выводу, что пребывание в плену является основанием для полной выплаты независимо от срока участия в боевых действиях.

Львовский окружной административный суд признал противоправной бездеятельность воинской части Национальной гвардии Украины и обязал начислить и выплатить военнослужащему единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн грн. Суд пришел к выводу, что пребывание в плену является основанием для полной выплаты вознаграждения независимо от фактического количества дней участия в боевых действиях.

Обстоятельства дела №380/21760/25

Истец — военнослужащий Национальной гвардии Украины, который в декабре 2022 года, в период действия военного положения, в возрасте 21 года заключил контракт о прохождении военной службы. После зачисления в воинскую часть он принимал участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий.

9 мая 2023 года военнослужащий был захвачен в плен, где находился почти два года — до 6 мая 2025 года. Факт пребывания в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины подтверждался официальной справкой уполномоченного органа. После освобождения из плена военнослужащий продолжил прохождение службы.

В сентябре 2025 года он обратился в воинскую часть с рапортом о начислении и выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 153. Однако командование отказало в выплате, сославшись на то, что по состоянию на дату вступления постановления в силу военнослужащий суммарно принимал участие в боевых действиях лишь 77 дней, то есть менее шести месяцев.

Считая такой отказ противоправным, военнослужащий обратился в административный суд.

Позиция суда

Суд рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон. Воинская часть отзыв на иск не подала, что суд учел в соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства Украины.

Анализируя нормы постановления Кабинета Министров Украины № 153, суд обратил внимание на ключевое положение пункта 4: если военнослужащий в возрасте до 25 лет был принят на службу в период военного положения и принимал участие в боевых действиях менее шести месяцев в связи с пребыванием и освобождением из плена (за исключением добровольной сдачи), единовременное денежное вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Суд установил, что истец:

был принят на военную службу по контракту в возрасте до 25 лет;

непосредственно принимал участие в боевых действиях;

пребывал в плену вследствие вооруженной агрессии против Украины;

не привлекался к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, что могло бы быть основанием для отказа в выплате.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что воинская часть неправомерно сузила содержание и объем гарантированного государством права, ограничившись формальным подсчетом дней участия в боевых действиях и проигнорировав специальную норму относительно лиц, которые пребывали в плену.

Решение суда

Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск. Суд:

признал противоправной бездеятельность воинской части относительно неначисления и невыплаты единовременного денежного вознаграждения;

обязал воинскую часть Национальной гвардии Украины начислить и выплатить военнослужащему 1 млн грн в соответствии с пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины № 153.

