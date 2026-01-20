Військовий, який у 21 рік уклав контракт і пережив полон, відсудив виплату 1 мільйона гривень — деталі справи

Суд дійшов висновку, що перебування в полоні є підставою для повної виплати незалежно від строку участі в бойових діях.

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини Національної гвардії України та зобов’язав нарахувати й виплатити військовослужбовцю одноразову грошову винагороду в розмірі 1 млн грн. Суд дійшов висновку, що перебування в полоні є підставою для повної виплати винагороди незалежно від фактичної кількості днів участі в бойових діях.

Обставини справи №380/21760/25

Позивач — військовослужбовець Національної гвардії України, який у грудні 2022 року, під час дії воєнного стану, у віці 21 року уклав контракт про проходження військової служби. Після зарахування до військової частини він брав участь у бойових діях у районах ведення бойових дій.

9 травня 2023 року військовий був захоплений у полон, де перебував майже два роки — до 6 травня 2025 року. Факт перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України підтверджувався офіційною довідкою уповноваженого органу. Після звільнення з полону військовослужбовець продовжив проходження служби.

У вересні 2025 року він звернувся до військової частини з рапортом про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди в розмірі 1 млн грн, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 153. Однак командування відмовило у виплаті, пославшись на те, що станом на дату набрання чинності постановою військовий сумарно брав участь у бойових діях лише 77 днів, тобто менше шести місяців.

Вважаючи таку відмову протиправною, військовослужбовець звернувся до адміністративного суду.

Позиція суду

Суд розглянув справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Військова частина відзиву на позов не подала, що суд врахував відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України.

Аналізуючи норми постанови Кабінету Міністрів України № 153, суд звернув увагу на ключове положення пункту 4: якщо військовослужбовець віком до 25 років був прийнятий на службу під час воєнного стану та брав участь у бойових діях менше шести місяців у зв’язку з перебуванням і звільненням з полону (за винятком добровільної здачі), одноразова грошова винагорода виплачується в повному обсязі.

Суд встановив, що позивач:

був прийнятий на військову службу за контрактом у віці до 25 років;

брав безпосередню участь у бойових діях;

перебував у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

не притягувався до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, що могло б бути підставою для відмови у виплаті.

За таких обставин суд дійшов висновку, що військова частина неправомірно звузила зміст і обсяг гарантованого державою права, обмежившись формальним підрахунком днів участі в бойових діях та проігнорувавши спеціальну норму щодо осіб, які перебували в полоні.

Рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов. Суд:

визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування і невиплати одноразової грошової винагороди;

зобов’язав військову частину Національної гвардії України нарахувати та виплатити військовослужбовцю 1 млн грн відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 153.

