Верховный Суд объяснил, когда конфликт в общественном месте имеет хулиганский мотив

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу в уголовном производстве по инциденту в ночном клубе Харькова, в рамках которого вставал вопрос о разграничении личного конфликта между посетителем и охранником и хулиганства как грубого нарушения общественного порядка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу защитника в уголовном производстве в отношении лица, осуждённого за хулиганство. Предметом пересмотра были приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда, которыми действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде штрафа. Защита настаивала на неправильной правовой квалификации и наличии оснований для закрытия производства в связи с примирением.

Суть дела № 640/20302/18

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пребывал в помещении ночного клуба в Харькове. После замечания охранника относительно агрессивного поведения он вступил с ним в словесный конфликт, использовал грубую нецензурную брань и вылил на охранника алкогольный напиток. После принудительного выведения из клуба и закрытия заведения конфликт не прекратился.

Через некоторое время лицо сняло крышку канализационного люка и бросило её во входные двери клуба, разбив стеклопакет, вследствие чего была нарушена работа заведения и причинён материальный ущерб владельцу.

Местный суд пришёл к выводу, что действия обвиняемого представляют собой грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу и сопровождались особой дерзостью, которая проявилась в длительном конфликте, агрессивном поведении и умышленном повреждении имущества.

С учётом этого лицо было осуждено по части первой статьи 296 УК Украины с назначением штрафа. Апелляционный суд согласился с такой оценкой, признал доводы защиты необоснованными и оставил приговор без изменений.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что для квалификации действий по статье 296 УК Украины необходимо сочетание объективных признаков грубого нарушения общественного порядка с особой дерзостью либо исключительным цинизмом и субъективного признака в виде мотива явного неуважения к обществу.

Анализ установленных обстоятельств свидетельствует, что поведение обвиняемого не сводилось к личному конфликту с охранником, а было направлено на демонстративное противопоставление себя окружающим в общественном месте, сопровождалось нецензурной бранью, агрессией и умышленным повреждением имущества, что привело к срыву работы заведения.

Суд также отклонил доводы о возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением. Верховный Суд подчеркнул, что хулиганские действия причинили вред не только предприятию как владельцу имущества, но и другим лицам, в частности охраннику и посетителям заведения, которым был причинён моральный вред и нарушено их спокойствие. При таких условиях отсутствуют основания считать, что примирение состоялось со всеми потерпевшими в уголовно-правовом смысле.

В итоге Верховный Суд признал решения судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, оставил их без изменений, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.