Чрезмерный штраф без учета финансового состояния не стимулирует выполнение процессуальных обязанностей — КХС ВС

Верховный Суд подчеркнул, что штраф по статье 135 ХПК должен обеспечивать процесс, а не создавать карательное финансовое бремя.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда, рассматривая дело № 910/15398/18, пришел к выводу, что наложение чрезмерно большого штрафа без оценки финансового состояния участника дела не соответствует цели процессуального принуждения и не может считаться эффективным стимулом надлежащего исполнения процессуальных обязанностей.

Верховный Суд подчеркнул: штраф по статье 135 Хозяйственного процессуального кодекса Украины — это не наказание, а инструмент обеспечения надлежащего хода судебного разбирательства. Его размер должен быть соразмерным не только характеру процессуального нарушения, но и реальным имущественным возможностям лица.

В этом деле Верховный Суд уменьшил штраф с 90 840 грн до 30 280 грн, указав на формальный подход апелляционного суда и игнорирование обстоятельств, имеющих существенное значение.

Обстоятельства дела

В рамках длительного корпоративного спора, связанного с признанием недействительными решений общих собраний, сделки по передаче имущества и регистрационных действий, апелляционный хозяйственный суд неоднократно обязывал третье лицо — ОСОБА_1 — осуществить перевод процессуальных документов на эстонский язык для направления другому участнику дела.

В связи с невыполнением этих требований суд апелляционной инстанции несколько раз применял к заявителю меры процессуального принуждения в виде штрафов. Общая сумма уже наложенных санкций превысила 30 тыс. грн.

Последним определением апелляционный суд, одновременно возложив обязанность по переводу документов уже на другое лицо — истца, — взыскал с ОСОБА_1 штраф в максимальном размере 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составило 90 840 грн.

Суд мотивировал это систематическим невыполнением определений, затягиванием рассмотрения дела и злоупотреблением процессуальными правами.

Доводы заявителя

ОСОБА_1 обжаловал определение в части штрафа, указывая, что:

он не игнорировал требования суда, а пытался найти исполнителя перевода по приемлемой цене;

имеет ограниченные финансовые возможности, поскольку является пенсионером и не имеет других доходов;

соответствующие доказательства финансового состояния (данные налоговой службы и Пенсионного фонда) были предоставлены апелляционному суду;

наложенный штраф является непропорциональным и фактически делает невозможным выполнение процессуальных действий, вместо того чтобы стимулировать их.

Правовая позиция Верховного Суда

Пересматривая дело как суд апелляционной инстанции в части определения о штрафе, Верховный Суд согласился, что основания для применения процессуального принуждения в целом существовали, поскольку требования суда длительное время не выполнялись.

В то же время Верховный Суд обратил внимание на принципиальные недостатки подхода апелляционного суда:

суд формально констатировал злоупотребление процессуальными правами, однако не проанализировал пояснения заявителя и не привел мотивы их отклонения;

не было оценено имущественное положение лица, в частности факт получения только пенсионного дохода и отсутствие иных источников финансирования;

не выяснено, является ли штраф в размере 90 840 грн соразмерным как тяжести нарушения, так и финансовым возможностям заявителя;

не учтено, что на момент наложения максимального штрафа обязанность выполнения соответствующих процессуальных действий уже была возложена на другое лицо, а следовательно уплата такого штрафа не достигала цели процессуального принуждения.

Верховный Суд отдельно подчеркнул: штраф по статье 135 ХПК Украины должен применяться для обеспечения надлежащего хода судопроизводства, а не как карательная санкция. Если он становится чрезмерным финансовым бременем, то утрачивает свою стимулирующую функцию.

Решение по делу

По результатам рассмотрения Верховный Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и изменил определение апелляционного хозяйственного суда в части размера штрафа.

Санкция была уменьшена с 30 до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — до 30 280 грн. В остальной части определение апелляционного суда оставлено без изменений.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

