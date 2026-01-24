  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляция подтвердила: раненому военнослужащему не нужно подавать рапорт, чтобы получить 100 тысяч за время лечения

18:39, 24 января 2026
Дополнительное вознаграждение за стационарное лечение после боевого ранения начисляется автоматически — на основании медицинских и служебных документов.
Апелляция подтвердила: раненому военнослужащему не нужно подавать рапорт, чтобы получить 100 тысяч за время лечения
Первый апелляционный административный суд постановлением по делу №200/8539/24 от 14 января 2026 года оставил без удовлетворения апелляционную жалобу военного органа и подтвердил: тяжелораненый военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен в месяц за время стационарного лечения без подачи рапорта. Обязанность начисления и выплаты такого вознаграждения возложена на соответствующий орган автоматически — на основании медицинских и служебных документов.

Суд согласился с решением суда первой инстанции, который признал противоправной бездеятельность воинской части и территориального органа комплектования относительно неначисления и неполной выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащему, раненому во время боевых действий.

Обстоятельства дела

Истец — солдат, который проходил военную службу в различных подразделениях Вооруженных Сил Украины.

10 сентября 2022 года он получил минно-взрывную травму и огнестрельное осколочное ранение левой голени во время боевых действий вблизи населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Факт ранения, его связь с защитой Отечества и отсутствие состояния опьянения подтверждены актом служебного расследования и справкой об обстоятельствах травмы.

После ранения военнослужащий неоднократно находился на стационарном лечении:

  • с 11.11.2022 по 26.12.2022;
  • с 16.10.2023 по 26.10.2023;
  • с 11.03.2024 по 20.03.2024.

За эти периоды ему выплачивали дополнительное вознаграждение не в полном объеме, хотя он считал, что имеет право на повышенную выплату — до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально дням лечения в соответствии с постановлением КМУ №168.

Решение суда первой инстанции

Донецкий окружной административный суд в феврале 2024 года:

  • признал противоправной бездеятельность воинской части и территориального органа относительно неначисления и невыплаты полной суммы дополнительного вознаграждения;
  • обязал начислить и выплатить военнослужащему доплату из расчета до 100 тыс. грн в месяц за все подтвержденные периоды стационарного лечения с учетом уже выплаченных сумм.

Аргументы апелляции

Апеллянт настаивал, что:

  • военнослужащий должен был подать рапорт о начислении и выплате дополнительного вознаграждения;
  • соответствующий территориальный орган не является самостоятельным распорядителем средств, а потому не может выполнить решение суда.

Именно эти доводы и стали предметом апелляционного пересмотра.

Выводы апелляционного суда

Первый апелляционный административный суд пришел к следующим ключевым выводам:

1. Рапорт не является обязательным условием выплаты.

Постановление КМУ №168 и подзаконные акты не ставят право на получение повышенного вознаграждения в зависимость от подачи военнослужащим рапорта. Обязанность по начислению и выплате возникает у соответствующего органа автоматически, если имеются:

  • справка об обстоятельствах ранения;
  • медицинские документы о стационарном лечении;
  • связь ранения с защитой Отечества.

2. Количество и продолжительность лечений не ограничиваются.

Законодательство не содержит каких-либо ограничений относительно количества периодов стационарного лечения, за которые выплачивается увеличенное вознаграждение, если лечение связано с боевым ранением.

3. Внутренняя организация органа не освобождает от обязанности платить.

Тот факт, что финансирование осуществляется через другое структурное подразделение, не освобождает ответчика от обязанности обеспечить начисление и выплату средств военнослужащему по месту прохождения службы.

4. Практика Верховного Суда — на стороне военных.

Апелляционный суд сослался на устоявшуюся позицию Верховного Суда, который ранее пришел к аналогичным выводам в делах о выплате «100-тысячного» вознаграждения раненым военнослужащим.

Результат

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции — без изменений.

Таким образом суд четко зафиксировал: государство не может перекладывать на раненого военнослужащего обязанность «выбивать» предусмотренные законом выплаты путем рапортов или дополнительных обращений. Если имеются ранение, лечение и подтверждающие документы — выплата должна быть осуществлена.

суд ВСУ военные армия постановление судебная практика военнослужащие военная служба

