Апелляцию по делу об алиментах с неопределенной ценой иска нельзя рассматривать без вызова сторон — Верховный Суд

КЦС ВС отменил постановление апелляции, которая рассмотрела алиментный спор в письменном производстве без уведомления участников.

Верховный Суд отменил постановление Одесского апелляционного суда по делу о взыскании алиментов за прошедшее время и направил его на новое апелляционное рассмотрение. Ключевая причина — апелляционный суд ошибочно рассмотрел дело без уведомления участников, хотя цена иска не была определена, а следовательно, не было оснований применять письменное производство без вызова сторон.

КГС ВС подчеркнул: в делах об алиментах, где требования заявлены в доле от дохода и цена иска не определена, апелляционный суд не имеет права автоматически считать дело «малозначительным» и рассматривать его без участия сторон. Такие действия нарушают право на справедливый суд и являются безусловным основанием для отмены решения.

Обстоятельства дела №523/18770/23

Истец обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика алименты на содержание дочери за прошедший период — с октября 2013 года по апрель 2020 года. Она указывала, что находилась с ответчиком в фактических брачных отношениях, в которых родился ребенок, однако мужчина не признавал отцовство и не оказывал материальной помощи.

В 2020 году суд уже установил отцовство ответчика и присудил алименты с момента обращения в суд. Новый иск касался именно алиментов за предыдущие годы — до установления отцовства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Его позиция сводилась к тому, что для взыскания алиментов за прошедшее время истец должна доказать два обстоятельства: что она принимала меры для получения алиментов и что ответчик уклонялся от их уплаты.

По мнению суда, таких доказательств предоставлено не было. Апелляционный суд согласился с этими выводами и оставил заочное решение без изменений.

В то же время апелляционное рассмотрение состоялось в письменном производстве — без уведомления участников дела.

В кассационной жалобе истец, в частности, указывала, что:

апелляционный суд неправомерно рассмотрел дело без уведомления сторон;

цена иска по делу не была определена, поскольку требования заявлены в виде доли от дохода;

это лишило ее возможности принять участие в рассмотрении и реализовать право на справедливый суд;

кроме того, суды допустили чрезмерный формализм в применении норм семейного права, не учтя специфику ситуации, когда отцовство было установлено лишь позднее.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд сосредоточился прежде всего на процессуальном аспекте.

ВС напомнил, что по общему правилу апелляционные жалобы могут рассматриваться без уведомления участников лишь в делах с определенной ценой иска, которая не превышает установленный законом порог. При этом именно апелляционный суд должен убедиться, что цена иска определена и соответствует требованиям закона.

В этом деле исковые требования были заявлены в виде 1/4 доли дохода ответчика за прошедший период. Никаких расчетов или определенной денежной суммы материалы дела не содержали. Следовательно, апелляционный суд не имел оснований утверждать, что цена иска является меньшей предельного размера и что дело можно рассматривать без вызова сторон.

Кроме того, Верховный Суд сослался на стандарты справедливого суда, сформулированные в практике Европейского суда по правам человека. Право быть надлежащим образом уведомленным о рассмотрении дела является составной частью принципов состязательности и равенства сторон. Рассмотрение дела в отсутствие участника, которого не уведомили надлежащим образом, является существенным процессуальным нарушением.

Решение ВС

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд допустил нарушение норм процессуального права, рассмотрев дело без уведомления участников. Такое нарушение является безусловным основанием для отмены судебного решения.

В результате кассационная жалоба удовлетворена частично: постановление Одесского апелляционного суда отменено; дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Другие доводы кассационной жалобы Верховный Суд не анализировал, поскольку установленное нарушение само по себе делает невозможной действительность апелляционного решения.

