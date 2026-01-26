Погашение долга не освобождает от пени за период просрочки: апелляционный суд взыскал 20 720 грн с плательщика алиментов

Херсонский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по делу о взыскании пени за несвоевременную уплату алиментов.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по гражданскому делу № 766/26350/21 по иску о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов.

По результатам апелляционного рассмотрения решение городского суда отменено, принято новое, которым исковые требования удовлетворены частично. Взыскана с ответчика в пользу истца неустойка (пеня) за просрочку уплаты алиментов в размере 20 720 гривен. Взыскан с ответчика в пользу государства судебный сбор в размере 1 534,19 гривны, сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Обстоятельства дела и решение суда первой инстанции

В декабре 2021 года гражданка обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании пени за просрочку уплаты алиментов. Свои требования истец обосновывала тем, что постановлением Херсонского апелляционного суда от 23.06.2021 года заочное решение городского суда от 09.02.2021 года изменено, уменьшена сумма взысканных с ответчика алиментов на дочь с 10 000 гривен до 7 000 гривен. Ответчик не уплачивал алименты с августа 2020 года по ноябрь 2021 года.

В связи с нарушением ответчиком требований закона гражданка просила взыскать с ответчика пеню за просрочку уплаты алиментов, по ее расчету за весь период задержки уплаты в размере 42 000 грн.

Решением городского суда от 29.09.2025 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд первой инстанции исходил из того, что задолженность ответчика по уплате алиментов полностью погашена, в связи с чем требования истца о взыскании неустойки за просрочку уплаты задолженности по алиментам являются необоснованными.

Правовая оценка апелляционного суда и выводы

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, считает, что приведенный вывод не в полной мере согласуется с нормами Семейного кодекса Украины и установленными по делу обстоятельствами на основании предоставленных сторонами доказательств.

Так, частями первой и второй статьи 196 Семейного кодекса Украины установлено, что в случае возникновения задолженности по вине лица, которое обязано уплачивать алименты по решению суда либо по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения либо до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности.

При этом взыскание пени, предусмотренной абзацем первым части первой статьи 196 Семейного кодекса Украины, возможно лишь в случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты.

Относительно доказывания ответчиком отсутствия его вины в возникновении задолженности по уплате алиментов коллегия судей апелляционного суда отметила, что вина ответчика в неуплате алиментов до 23 июня 2021 года отсутствует, поскольку заочное решение городского суда от 09.02.2021 года о взыскании алиментов вступило в законную силу после принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра, то есть 23 июня 2021 года.

Вместе с тем ответчик, как апеллянт по делу о взыскании алиментов, достоверно был осведомлен о размере алиментов, подлежащих уплате, в добровольном порядке не принял мер по уплате алиментов в определенном судом размере, не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что он имел объективные препятствия для своевременной уплаты алиментов.

Коллегия судей не принимает во внимание обстоятельство нахождения ответчика по контракту в рейсе как препятствие для уплаты задолженности по алиментам, поскольку приведенные им же сведения свидетельствуют о том, что во время нахождения в рейсе была произведена уплата алиментов в октябре и ноябре 2021 года, а также это не является основанием для освобождения от ответственности за неуплату алиментов на содержание ребенка.

При выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учел выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.

Таким образом, размер задолженности по уплате алиментов по состоянию на ноябрь 2021 года должен был составлять 34 848 грн (105 000 грн – 70 152 грн (уплаченная часть)).

В постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 19 января 2022 года по делу № 711/679/21 (производство № 61-18434св21) указано, что при осуществлении частичных платежей алиментов денежные средства в первую очередь зачисляются в счет погашения задолженности по алиментам, возникшей в предыдущем месяце (месяцах), начиная с первого месяца ее возникновения, и только впоследствии — при отсутствии задолженности — в счет погашения платежа за текущий месяц.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 03 апреля 2019 года по делу № 333/6020/16-ц (производство № 14-616цс18) отступила от выводов Верховного Суда Украины относительно применения норм права в подобных правоотношениях и пришла к выводу, что пеня за задолженность по уплате алиментов начисляется на весь размер неуплаченных в соответствующем месяце алиментов за каждый день просрочки их уплаты, а ее начисление не ограничивается только тем месяцем, в котором не производилось взыскание. Размер пени по месячному платежу рассчитывается следующим образом: задолженность по уплате алиментов за конкретный месяц (месячный платеж) необходимо умножить на количество дней задолженности, которые отсчитываются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором алименты должны были быть уплачены, но не были уплачены, до дня их фактической выплаты (при этом день исполнения обязательства не включается в срок задолженности), и умножить на один процент.

Количество дней просрочки с 1 августа 2021 года (первый день месяца, следующего за месяцем, в котором алименты должны были быть уплачены, но не были уплачены) по 28 ноября 2021 года (до дня их фактической выплаты) составляет 120 дней.

Размер неустойки (пени) составляет 20 720 грн, из которых за: август 2021 года — 8 400 грн (7 000 × 120 × 1%); сентябрь 2021 года — 6 230 грн (7 000 × 89 × 1%); октябрь 2021 года — 4 130 грн (7 000 × 59 × 1%); ноябрь 2021 года — 1 960 грн (7 000 × 28 × 1%).

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит отмене.

