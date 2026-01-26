Погашення боргу не звільняє від пені за період прострочення: апеляційний суд стягнув 20 720 грн з платника аліментів

Херсонський апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції у справі про стягнення пені за несвоєчасну сплату аліментів.

Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у цивільній справі № 766/26350/21 за позовом про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.

За результатом апеляційного розгляду, рішення міського суду скасовано, ухвалено нове, яким позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з відповідача на користь позивачки неустойку (пеню) за прострочення сплати аліментів в розмірі 20720 гривень. Стягнуто з відповідача на користь держави судовий збір в розмірі 1534,19 гривень, розповіли у Херсонському апеляційному суді.

Обставини справи та рішення суду першої інстанції

У грудні 2021 року громадянка звернулась до суду з позовом до відповідача про стягнення пені за прострочення сплати аліментів. Свої вимоги позивачка обґрунтовувала тим, що постановою Херсонського апеляційного суду від 23.06.2021 року заочне рішення міського суду від 09.02.2021 року змінено, зменшено суму стягнутих з відповідача аліментів на доньку з 10 000 гривень до 7 000 гривень. Відповідач не сплачував аліменти з серпня 2020 року по листопад 2021 року.

В зв’язку з порушенням відповідачем вимог закону громадянка просила стягнути з відповідача пеню за прострочення сплати аліментів, за її розрахунком за весь час затримки сплати в розмірі 42000 грн.

Рішенням міського суду від 29.09.2025 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Суд першої інстанції виходив з того, що заборгованість відповідача зі сплати аліментів повністю погашена, у зв’язку з чим вимоги позивачки про стягнення неустойки зі сплати заборгованості по аліментах є необґрунтованими.

Правова оцінка апеляційного суду та висновки

Колегія суддів Херсонського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу, вважає, що наведений висновок не в повній мірі узгоджується з нормами СК України, встановленими у справі обставинами на підставі наданих сторонами доказів.

Так, частинами першою та другою статті 196 СК України встановлено, що у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов`язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

При цьому стягнення пені, передбаченої абзацом першим частини першої 196 СК України, можливе лише у разі виникнення заборгованості з вини особи, зобов’язаної сплачувати аліменти.

Щодо доведення відповідачем відсутності його вини у виникненні заборгованості зі сплати аліментів, колегія суддів апеляційного суду зазначила, що вина відповідача у несплаті аліментів до 23 червня 2021 року відсутня, оскільки заочне рішення міського суду від 09.02.2021 року про стягнення аліментів, набрало законної сили після прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду, тобто 23 червня 2021 року.

Разом з тим, відповідач, як апелянт у справі про стягнення аліментів, достовірно був обізнаний про розмір аліментів до сплати, у добровільному порядку не вжив заходів щодо сплати аліментів у визначеному судом розмірі, не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що він мав об’єктивні перешкоди для своєчасної сплати аліментів.

Колегія суддів не приймає до уваги обставину перебування відповідача за контрактом у рейсі, як перешкоду для сплати заборгованості з аліментів, оскільки наведені ним же відомості свідчать, що під час перебування у рейсі була здійснена оплата аліментів у жовтні та листопаді 2021 року, а так само це не є підставою для звільнення від відповідальності за несплату аліментів на утримання дитини.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд врахував висновки щодо застосування відповідних норм права, які викладені в постановах Верховного Суду.

Отже, розмір заборгованості зі сплати аліментів станом на листопад 2021 року мав становити 34848 грн. (105 000 грн.- 70152 грн. (сплачена частина).

У постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 19 січня 2022 року у справі № 711/679/21 (провадження № 61-18434св21) вказано, що при здійсненні часткових платежів аліментів грошові кошти спочатку зараховуються на погашення заборгованості за аліментами, яка виникла в попередньому місяці (місяцях), починаючи з першого місяця її виникнення, а тільки згодом, у разі відсутності заборгованості на погашення платежу за поточний місяць.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 03 квітня 2019 року у справі № 333/6020/16-ц (провадження № 14-616цс18) відступила від висновків Верховного Суду України щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, і дійшла висновку, що пеня за заборгованість зі сплати аліментів нараховується на весь розмір несплачених у відповідному місяці аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов`язання не включається до строку заборгованості) та помножити на один відсоток.

Кількість прострочених днів із 1 серпня 2021 року (перший день місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти) по 28 листопада 2021 року (до дня їх фактичної виплати) становить 120 днів.

Розмір неустойки (пені) становить 20720 грн., з яких за: серпень 2021 року - 8400 грн (7000 х120 х 1%); вересень 2021 року - 6230 грн ( 7000 х 89 х1%); жовтень 2021 року 4130 грн (7000 х 59 х 1%); листопад 2021 року 1960 грн (7000 х 28 х 1%).

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів Херсонського апеляційного суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.

