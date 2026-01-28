Следователь полиции получила штраф в 34 тысяч гривен за обещание «решить вопрос» с выездом за границу за $25 тысяч

Согласно материалам дела, обещание касалось влияния на должностных лиц ТЦК и пограничной службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский районный суд Одессы признал виновной следователя полиции в коррупционном преступлении — обещании осуществить влияние на служебных лиц за неправомерную выгоду. Речь шла об организации незаконного выезда военнообязанного мужчины за границу во время военного положения. Суд назначил наказание в виде штрафа — 34 000 грн.

Обстоятельства дела №947/16114/25

Как установил суд, следователь одного из подразделений полиции Одесской области, которая на момент событий имела специальное звание подполковника, в течение 2024–2025 годов предлагала военнообязанному мужчине «помощь» в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Знакомство между ними произошло случайно — во время бытового визита мастера по ремонту техники. Впоследствии, узнав, что мужчина не имеет законных оснований для выезда за границу и одновременно является финансово состоятельным, полицейская начала убеждать его в своих «связях» и возможностях решить вопрос.

Согласно материалам приговора, она предлагала несколько вариантов незаконного выезда:

оформление фиктивных документов о непригодности к военной службе;

пересечение границы вне пунктов пропуска;

выезд через официальный пункт пропуска в сопровождении «нужных лиц».

Самый дорогой вариант, который активно обсуждался, стоил 25 000 долларов США. За эти деньги обвиняемая обещала повлиять на служебных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также Государственной пограничной службы Украины. Часть средств она планировала передать третьим лицам, остальное — оставить себе.

Следователь неоднократно подтверждала «реальность» своих возможностей, демонстрировала примеры документов, давала инструкции относительно прохождения ВЛК, поведения на границе и даже относительно имитации заболеваний. В итоге ее действия были прекращены правоохранительными органами до фактического получения средств.

Позиция суда

Действия обвиняемой суд квалифицировал по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — обещание осуществить влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьих лиц.

В судебном заседании полицейская полностью признала вину, подтвердила все изложенные в обвинительном акте обстоятельства, искренне раскаялась и просила строго ее не наказывать. Стороны согласились на упрощенное рассмотрение без исследования всех доказательств — в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины.

Суд учел полное признание вины и раскаяние, отсутствие судимостей, положительную характеристику по месту службы и проживания, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Решение

Киевский районный суд города Одессы признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.