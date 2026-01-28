  1. Судова практика
Слідча поліції отримала 34 тисяч гривень штрафу за обіцянку «вирішити питання» з виїздом за кордон за $25 тисяч

16:23, 28 січня 2026
За матеріалами справи, обіцянка стосувалася впливу на посадовців ТЦК та прикордонної служби.
Київський районний суд Одеси визнав винною слідчу поліції у корупційному злочині — обіцянці здійснити вплив на службових осіб за неправомірну вигоду. Йшлося про організацію незаконного виїзду військовозобов’язаного чоловіка за кордон під час воєнного стану. Суд призначив покарання у вигляді штрафу — 34 000 грн.

Обставини справи №947/16114/25

Як встановив суд, слідча одного з підрозділів поліції Одеської області, яка на момент подій мала спеціальне звання підполковника, упродовж 2024–2025 років пропонувала військовозобов’язаному чоловікові «допомогу» з незаконним перетином державного кордону України.

Знайомство між ними відбулося випадково — під час побутового візиту майстра з ремонту техніки. Згодом, дізнавшись, що чоловік не має законних підстав для виїзду за кордон і водночас є фінансово спроможним, поліцейська почала переконувати його у своїх «зв’язках» та можливостях вирішити питання.

За матеріалами вироку, вона пропонувала кілька варіантів незаконного виїзду:

  • оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби;
  • перетин кордону поза пунктами пропуску;
  • виїзд через офіційний пункт пропуску у супроводі «потрібних осіб».

Найдорожчий варіант, який активно обговорювався, коштував 25 000 доларів США. За ці гроші обвинувачена обіцяла вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також Державної прикордонної служби України. Частину коштів вона планувала передати третім особам, решту — залишити собі.

Слідча неодноразово підтверджувала «реальність» своїх можливостей, демонструвала приклади документів, давала інструкції щодо проходження ВЛК, поведінки на кордоні та навіть щодо імітації захворювань. Врешті її дії були припинені правоохоронними органами до фактичного отримання коштів.

Позиція суду

Дії обвинуваченої суд кваліфікував за ч. 2 ст. 369-2 КК України — обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

У судовому засіданні поліцейська повністю визнала вину, підтвердила всі викладені в обвинувальному акті обставини, щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Сторони погодилися на спрощений розгляд без дослідження всіх доказів — відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України.

Суд врахував повне визнання вини та каяття, відсутність судимостей, позитивну характеристику за місцем служби і проживання, відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Обтяжувальних обставин суд не встановив.

Рішення

Київський районний суд міста Одеси визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

