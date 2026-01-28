  1. Судебная практика
65 лет и увольнение: Верховный Суд разъяснил правила предельного возраста госслужбы

17:35, 28 января 2026
Верховный Суд объяснил, при каких условиях возможно продолжение работы после предельного возраста.
Верховный Суд разъяснил, как применяется правило о предельном возрасте государственной службы. В частности, суд указал, что положения пункта 7 части 1 статьи 83 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе» о прекращении государственной службы в случае достижения государственным служащим 65-летнего возраста являются императивными и в случае непринятия субъектом назначения решения о продлении срока пребывания на государственной службе являются безусловным основанием для увольнения такого лица. Продление предельного возраста пребывания на государственной службе является правом субъекта назначения, а не его обязанностью. Необходимость государственной службы в конкретном государственном служащем, достигшем 65-летнего возраста, определяет субъект назначения. При этом желание лица продолжить службу после достижения им 65-летнего возраста не является достаточным основанием для продления государственной службы после достижения лицом предельного возраста пребывания на службе.

В чем был спор

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу о признании противоправным и отмене приказа об увольнении в связи с достижением 65-летнего возраста, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суть спора заключалась в противоправности увольнения истца с должности государственной службы в связи с достижением истцом 65-летнего возраста. Истец указывал, что достижение им 65-летнего возраста не является безусловным основанием для прекращения его государственной службы, поскольку законодательством предусмотрена возможность ее продления до достижения лицом 70 лет по решению субъекта назначения. Кроме того, истцом было подано заявление с просьбой продлить ему срок пребывания на государственной службе, однако оно было оставлено без рассмотрения. Позднее он повторно подал заявление аналогичного содержания, однако ответчиком был принят спорный приказ об увольнении истца с государственной службы. Учитывая установленную законодательством возможность продления государственной службы после достижения 65-летнего возраста и подачу им заявления о намерении дальнейшего ее прохождения, истец считает, что ответчик лишил его права доступа к государственной службе.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали. Суды указали, что продление предельного возраста пребывания на государственной службе является правом субъекта назначения, а не его обязанностью. Соответствующее решение принимается с учетом принципа целесообразности и необходимости продолжения работы лицом, достигшим 65-летнего возраста, исключительно в связи с потребностями службы. Такое обстоятельство, как желание лица продолжить службу после достижения им 65-летнего возраста, не является достаточным самостоятельным основанием для продления государственной службы после достижения лицом предельного возраста пребывания на службе.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Решение Суда

Верховный Суд указал, что достижение государственным служащим 65-летнего возраста является императивным основанием для прекращения государственной службы. Продление срока пребывания на службе после 65 лет является правом субъекта назначения, а не его обязанностью. Необходимость государственной службы в конкретном государственном служащем, достигшем 65-летнего возраста, определяет субъект назначения. При этом желание лица продолжить службу после достижения им 65-летнего возраста не является достаточным основанием для продления государственной службы после достижения лицом предельного возраста пребывания на службе.

Кроме того, Закон Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе» (далее — Закон № 889-VIII) не предусматривает обязанности субъекта назначения принимать отдельное решение по заявлению о продлении службы; именно приказ об увольнении является результатом рассмотрения такого заявления (в случае отказа в продлении).

Прекращение государственной службы в контексте пункта 7 части первой статьи 83 Закона № 889-VIII следует понимать как окончание срока пребывания на государственной службе, а потому срок прохождения государственной службы прекращается в связи с достижением лицом предельного возраста пребывания на службе.

Учитывая изложенное, коллегия судей кассационной инстанции согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о правомерности увольнения истца с должности в связи с достижением 65-летнего возраста без продления срока пребывания на государственной службе.

Постановление Верховного Суда от 18 декабря 2025 года по делу № 140/5414/24.

