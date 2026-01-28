  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

65 років і звільнення: Верховний Суд пояснив правила граничного віку держслужби

17:35, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд пояснив за яких умов можливе продовження роботи після граничного віку.
65 років і звільнення: Верховний Суд пояснив правила граничного віку держслужби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд роз’яснив, як застосовується правило про граничний вік державної служби. Зокрема, суд вказав, що положення пункту 7 частини 1 статті 83 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» щодо припинення державної служби у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку є імперативним та у разі неприйняття суб’єктом призначення рішення про продовження строку перебування на державній службі є безумовною підставою для звільнення такої особи. Продовження граничного віку перебування на державній службі є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Потребу державної служби у конкретному державному службовцеві, який досяг 65-річного віку, визначає суб’єкт призначення. При цьому, бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного віку не є достатньою підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У чому була суперечка

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу про визнання протиправним та скасування наказу про звільнення з у зв’язку з досягненням 65-річного віку, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суть спору полягала у протиправності звільнення позивача з посади державної служби у зв’язку із досягненням позивачем 65-річного віку. Позивач вказував, що досягнення ним 65-річного віку не є безумовною підставою для припинення його державної служби, оскільки законодавцем передбачено наявність можливості її продовження до досягнення особою 70 років за рішенням суб’єкта призначення. Крім того, позивачем подано заяву з проханням продовжити йому строк перебування на державній службі, однак вона залишена без розгляду. Пізніше він повторно подав заяву аналогічного змісту, проте відповідачем прийнято спірний наказ про звільнення позивача з державної служби. Зважаючи на встановлену законодавством можливість продовження державної служби після досягнення 65-річного віку та на подання ним заяви про намір подальшого її проходження, позивач вважає, що відповідач позбавив його права доступу до державної служби.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили. Суди вказали, що продовження граничного віку перебування на державній службі є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Відповідне рішення приймається з урахуванням принципу доцільності та необхідності продовження роботи особою, що досягла 65-річного віку, виключно у зв’язку із потребами служби. Така обставина як бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного не є достатньою самостійною підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Рішення Суду

Верховний Суд вказав, що досягнення державним службовцем 65-річного віку є імперативною підставою для припинення державної служби. Продовження строку перебування на службі після 65 років є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Потребу державної служби у конкретному державному службовцеві, який досяг 65-річного віку, визначає суб’єкт призначення. При цьому, бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного віку не є достатньою підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

Крім того, Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VIII) не передбачає обов’язку суб’єкта призначення приймати окреме рішення щодо заяви про продовження служби; саме наказ про звільнення є результатом розгляду такої заяви (у разі відмови в продовженні).

Припинення державної служби в контексті пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VIII слід розуміти як закінчення строку перебування на державній службі, а тому строк проходження державної служби припиняється у зв’язку зі досягненням особою граничного віку перебування на службі.

Враховуючи викладене, колегія суддів касаційної інстанції погодилась з висновками судів попередніх інстанцій про правомірність звільнення позивача з посади у зв’язку з досягненням 65-річного віку без продовження строку перебування на державній службі.

Постанова Верховного Суду від 18 грудня 2025 року у справі № 140/5414/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд держслужбовці держслужба судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]