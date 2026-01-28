65 років і звільнення: Верховний Суд пояснив правила граничного віку держслужби

Верховний Суд пояснив за яких умов можливе продовження роботи після граничного віку.

Верховний Суд роз’яснив, як застосовується правило про граничний вік державної служби. Зокрема, суд вказав, що положення пункту 7 частини 1 статті 83 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» щодо припинення державної служби у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку є імперативним та у разі неприйняття суб’єктом призначення рішення про продовження строку перебування на державній службі є безумовною підставою для звільнення такої особи. Продовження граничного віку перебування на державній службі є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Потребу державної служби у конкретному державному службовцеві, який досяг 65-річного віку, визначає суб’єкт призначення. При цьому, бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного віку не є достатньою підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

У чому була суперечка

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу про визнання протиправним та скасування наказу про звільнення з у зв’язку з досягненням 65-річного віку, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суть спору полягала у протиправності звільнення позивача з посади державної служби у зв’язку із досягненням позивачем 65-річного віку. Позивач вказував, що досягнення ним 65-річного віку не є безумовною підставою для припинення його державної служби, оскільки законодавцем передбачено наявність можливості її продовження до досягнення особою 70 років за рішенням суб’єкта призначення. Крім того, позивачем подано заяву з проханням продовжити йому строк перебування на державній службі, однак вона залишена без розгляду. Пізніше він повторно подав заяву аналогічного змісту, проте відповідачем прийнято спірний наказ про звільнення позивача з державної служби. Зважаючи на встановлену законодавством можливість продовження державної служби після досягнення 65-річного віку та на подання ним заяви про намір подальшого її проходження, позивач вважає, що відповідач позбавив його права доступу до державної служби.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили. Суди вказали, що продовження граничного віку перебування на державній службі є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Відповідне рішення приймається з урахуванням принципу доцільності та необхідності продовження роботи особою, що досягла 65-річного віку, виключно у зв’язку із потребами служби. Така обставина як бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного не є достатньою самостійною підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Рішення Суду

Верховний Суд вказав, що досягнення державним службовцем 65-річного віку є імперативною підставою для припинення державної служби. Продовження строку перебування на службі після 65 років є правом суб’єкта призначення, а не його обов’язком. Потребу державної служби у конкретному державному службовцеві, який досяг 65-річного віку, визначає суб’єкт призначення. При цьому, бажання особи продовжити службу після досягнення нею 65-річного віку не є достатньою підставою для продовження державної служби після досягнення особою граничного віку перебування на службі.

Крім того, Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VIII) не передбачає обов’язку суб’єкта призначення приймати окреме рішення щодо заяви про продовження служби; саме наказ про звільнення є результатом розгляду такої заяви (у разі відмови в продовженні).

Припинення державної служби в контексті пункту 7 частини першої статті 83 Закону № 889-VIII слід розуміти як закінчення строку перебування на державній службі, а тому строк проходження державної служби припиняється у зв’язку зі досягненням особою граничного віку перебування на службі.

Враховуючи викладене, колегія суддів касаційної інстанції погодилась з висновками судів попередніх інстанцій про правомірність звільнення позивача з посади у зв’язку з досягненням 65-річного віку без продовження строку перебування на державній службі.

Постанова Верховного Суду від 18 грудня 2025 року у справі № 140/5414/24.

