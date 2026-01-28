Незаконное приостановление трудового договора во время военного положения — постанова Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил ранее сформированный подход, согласно которому сам факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления действия трудового договора.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело от 8 января 2026 года № 607/16193/23 (производство № 61-11693св25) относительно незаконного приостановления трудового договора во время военного положения.

Обстоятельства дела

В августе 2023 года лицо обратилось в Акционерное общество «Украинская железная дорога» с иском о признании незаконным и отмене приказа о приостановлении действия трудового договора, восстановлении действия трудового договора, обязательстве начислить и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Иск мотивирован тем, что истец длительное время находилась в трудовых отношениях с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ». С 21 августа 2017 года занимала должность старшего ревизора отдела по контролю доходов от грузовых и пассажирских перевозок управления внутреннего аудита и контроля регионального филиала «Львовская железная дорога» Департамента внутреннего аудита и контроля. С 24 февраля 2022 года приказом Общества № Ц-42/6-В был объявлен простой части работников, в число которых вошла и истец.

1 апреля Общество издало приказ № 389/ос о прекращении простоя с 1 апреля 2022 года, введенного приказом от 24 февраля 2022 года № Ц-42/6-В, и приостановлении действия трудового договора, в том числе и с истцом, до прекращения или отмены военного положения в связи с невозможностью предоставления работы вследствие критического уменьшения объемов хозяйственной деятельности.

Истец считала, что указанный приказ нарушил ее права, является дискриминационным и произвольным, поскольку не признала наличие оснований для приостановления действия трудового договора, в связи с чем просила суд:

отменить приказ АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» от 1 апреля 2022 года № 389/ос в части приостановления с 1 апреля 2022 года действия трудового договора с лицом;

взыскать с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» в пользу лица средний заработок за период с 1 апреля 2022 года до даты принятия судом решения по существу спора в размере, рассчитанном судом исходя из среднедневной заработной платы истца за февраль–март 2022 года в сумме 972,66 грн (с удержанием из этой суммы установленных законодательством Украины налогов и сборов);

взыскать с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» в пользу лица расходы на профессиональную правовую помощь в размере 20 000 грн.

Решения судов

Первая инстанция

Суд признал приказ незаконным в части приостановления действия трудового договора и частично взыскал средний заработок.

Апелляционная инстанция

Увеличила сумму взыскания до 363 370,65 грн, указав, что компенсация должна начисляться за весь период вынужденного прогула, а не только за время пребывания истца в Украине.

12 сентября 2025 года АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» направило в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просит отменить решение Тернопольского городского районного суда Тернопольской области от 16 августа 2024 года в части удовлетворенных исковых требований, дополнительное решение Тернопольского городского районного суда Тернопольской области от 30 октября 2024 года и постановление Тернопольского апелляционного суда от 30 июля 2025 года, а также принять новое судебное решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение Верховного Суда

В соответствии со статьей 410 ГПК Украины суд кассационной инстанции оставляет кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, если решение, пересмотренное в пределах, предусмотренных статьей 400 этого Кодекса, принято с соблюдением норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного коллегия судей считает, что кассационные жалобы АО «Украинская железная дорога» следует оставить без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений, поскольку доводы кассационных жалоб, которые стали основанием для открытия кассационного производства, выводы судов первой и апелляционной инстанций не опровергли.

Верховный Суд подтвердил ранее сформированный подход:

сам факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления действия трудового договора.

Для правомерного применения статьи 13 Закона необходимо одновременное наличие двух условий:

Работодатель не может предоставить работу.

Работник не может выполнять работу.

Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает приостановление договора незаконным.

Почему приказ работодателя признан незаконным

Суды установили, что:

предприятие продолжало осуществлять хозяйственную деятельность;

департаменты аудита фактически функционировали;

часть работников была переведена или восстановлена на других должностях;

работодатель не предлагал истцу альтернативной работы и не доказал абсолютную невозможность обеспечить ее трудовой функцией.

Следовательно, применение механизма приостановления было выборочным и не подтверждено надлежащими доказательствами.

