Незаконное приостановление трудового договора во время военного положения — постанова Верховного Суда

14:35, 28 января 2026
Верховный Суд подтвердил ранее сформированный подход, согласно которому сам факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления действия трудового договора.
Незаконное приостановление трудового договора во время военного положения — постанова Верховного Суда
Фото: dp.tax.gov.ua
Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело от 8 января 2026 года № 607/16193/23 (производство № 61-11693св25) относительно незаконного приостановления трудового договора во время военного положения.

Обстоятельства дела

В августе 2023 года лицо обратилось в Акционерное общество «Украинская железная дорога» с иском о признании незаконным и отмене приказа о приостановлении действия трудового договора, восстановлении действия трудового договора, обязательстве начислить и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Иск мотивирован тем, что истец длительное время находилась в трудовых отношениях с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ». С 21 августа 2017 года занимала должность старшего ревизора отдела по контролю доходов от грузовых и пассажирских перевозок управления внутреннего аудита и контроля регионального филиала «Львовская железная дорога» Департамента внутреннего аудита и контроля. С 24 февраля 2022 года приказом Общества № Ц-42/6-В был объявлен простой части работников, в число которых вошла и истец.

1 апреля Общество издало приказ № 389/ос о прекращении простоя с 1 апреля 2022 года, введенного приказом от 24 февраля 2022 года № Ц-42/6-В, и приостановлении действия трудового договора, в том числе и с истцом, до прекращения или отмены военного положения в связи с невозможностью предоставления работы вследствие критического уменьшения объемов хозяйственной деятельности.

Истец считала, что указанный приказ нарушил ее права, является дискриминационным и произвольным, поскольку не признала наличие оснований для приостановления действия трудового договора, в связи с чем просила суд:

отменить приказ АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» от 1 апреля 2022 года № 389/ос в части приостановления с 1 апреля 2022 года действия трудового договора с лицом;

взыскать с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» в пользу лица средний заработок за период с 1 апреля 2022 года до даты принятия судом решения по существу спора в размере, рассчитанном судом исходя из среднедневной заработной платы истца за февраль–март 2022 года в сумме 972,66 грн (с удержанием из этой суммы установленных законодательством Украины налогов и сборов);

взыскать с АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» в пользу лица расходы на профессиональную правовую помощь в размере 20 000 грн.

Решения судов

Первая инстанция

Суд признал приказ незаконным в части приостановления действия трудового договора и частично взыскал средний заработок.

Апелляционная инстанция

Увеличила сумму взыскания до 363 370,65 грн, указав, что компенсация должна начисляться за весь период вынужденного прогула, а не только за время пребывания истца в Украине.

12 сентября 2025 года АО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» направило в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просит отменить решение Тернопольского городского районного суда Тернопольской области от 16 августа 2024 года в части удовлетворенных исковых требований, дополнительное решение Тернопольского городского районного суда Тернопольской области от 30 октября 2024 года и постановление Тернопольского апелляционного суда от 30 июля 2025 года, а также принять новое судебное решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение Верховного Суда

В соответствии со статьей 410 ГПК Украины суд кассационной инстанции оставляет кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, если решение, пересмотренное в пределах, предусмотренных статьей 400 этого Кодекса, принято с соблюдением норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного коллегия судей считает, что кассационные жалобы АО «Украинская железная дорога» следует оставить без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений, поскольку доводы кассационных жалоб, которые стали основанием для открытия кассационного производства, выводы судов первой и апелляционной инстанций не опровергли.

Верховный Суд подтвердил ранее сформированный подход:

сам факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления действия трудового договора.

Для правомерного применения статьи 13 Закона необходимо одновременное наличие двух условий:

Работодатель не может предоставить работу.

Работник не может выполнять работу.

Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает приостановление договора незаконным.

Почему приказ работодателя признан незаконным

Суды установили, что:

  • предприятие продолжало осуществлять хозяйственную деятельность;
  • департаменты аудита фактически функционировали;
  • часть работников была переведена или восстановлена на других должностях;
  • работодатель не предлагал истцу альтернативной работы и не доказал абсолютную невозможность обеспечить ее трудовой функцией.

Следовательно, применение механизма приостановления было выборочным и не подтверждено надлежащими доказательствами.

