Одновременное обучение при отсутствии диплома о высшем образовании не нарушает последовательность текущего получения образования — КАС ВС

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу об определении последовательности получения образования в условиях одновременной учебы на разных образовательных уровнях и применения соответствующих сведений ЕГЭБО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда проверил правильность применения судами первой и апелляционной инстанций части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании» при определении, нарушает ли лицо последовательность получения образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Спор возник в связи с отказом Министерства образования и науки Украины внести изменения в справку из ЕГЭБО, в которой было указано нарушение последовательности получения образования.

Обстоятельства дела №300/2794/25

Истец в разные годы зачислялся в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра, однако ни разу не завершал обучение и не получал диплом о высшем образовании.

В 2023 году истец завершил обучение в учреждении профессионального (профессионально-технического) образования и получил диплом квалифицированного рабочего. После этого он был зачислен в учреждение профессионального предвысшего образования для получения степени профессионального младшего бакалавра и одновременно обучался по бакалаврской программе в учреждении высшего образования.

Истец получал образование по степени профессионального младшего бакалавра, относящейся к профессиональному предвысшему образованию, и параллельно обучался по программе бакалавра в учреждении высшего образования, при этом на момент формирования справки из ЕГЭБО не имел ни одного документа о получении высшего образования.

В справке из ЕГЭБО было указано, что текущее получение образования нарушает последовательность, определённую частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании». Министерство образования и науки Украины отказало во внесении изменений в эту справку, считая, что получение профессионального предвысшего образования после обучения на бакалаврском уровне является получением более низкого уровня образования.

Истец обратился в суд с иском к Министерству образования и науки Украины, обжалуя отказ во внесении изменений в справку из ЕГЭБО относительно определения нарушения последовательности получения образования.

Получение справки из ЕГЭБО было необходимо истцу для реализации права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суды установили, что истец одновременно обучается по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования и по степени профессионального младшего бакалавра. Они исходили из того, что после первого (бакалаврского) уровня высшего образования следующим является второй (магистерский) уровень, а не профессиональное предвысшее образование.

С учётом этого суды пришли к выводу, что истец получает образование на уровне, более низком по сравнению с предыдущим, а следовательно, последовательность получения образования нарушена. Действия Министерства образования по отказу во внесении изменений в ЕГЭБО были признаны правомерными, в удовлетворении иска отказано.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что законодательство в сфере образования оперирует понятием последовательности текущего получения образования, однако связывает его не с фактом зачисления в учреждение образования, а с фактическим получением соответствующего уровня образования.

Сам факт одновременного обучения по образовательным программам профессионального предвысшего и высшего образования при отсутствии документа о получении высшего образования не свидетельствует о нарушении последовательности получения образования.

Получение определённого уровня высшего образования имеет место исключительно в случае успешного выполнения образовательной программы, прохождения аттестации и получения документа об образовании. До момента выдачи диплома лицо не считается таким, которое получило соответствующий уровень или степень высшего образования.

Анализ положений части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании» свидетельствует о том, что последовательным является получение образования с соблюдением иерархии уровней образования, при которой текущий уровень является более высоким по сравнению с ранее полученным. В этой иерархии профессиональное (профессионально-техническое) образование является более низким по сравнению с высшим образованием, в частности с первым (бакалаврским) уровнем высшего образования.

Верховный Суд пришёл к выводу, что последовательность текущего получения образования не считается нарушенной в случае, если лицо после получения профессионального (профессионально-технического) образования обучается по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования, в частности параллельно с получением профессионального предвысшего образования, при отсутствии документа о получении высшего образования.

Сам факт одновременного обучения по нескольким образовательным программам при отсутствии документа о получении высшего образования не может свидетельствовать о нарушении последовательности получения образования, определённой частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании».

Поскольку на момент формирования справки из ЕГЭБО лицо не имело ни одного документа о высшем образовании, указание в ней сведений о нарушении последовательности получения образования не основывалось на требованиях закона.

При таких обстоятельствах Верховный Суд признал отказ Министерства образования во внесении изменений в справку из ЕГЭБО противоправным и пришёл к выводу о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принял новое судебное решение об удовлетворении иска.

Суд признал противоправными действия Министерства образования и науки Украины по отказу во внесении изменений в справку из ЕГЭБО и обязал ответчика внести соответствующие изменения, указав, что текущее получение образования не нарушает последовательности, определённой частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании».

Также Верховный Суд решил вопрос о распределении судебных расходов, взыскав их за счёт бюджетных ассигнований Министерства образования и науки Украины.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.