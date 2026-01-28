Одночасне навчання за відсутності диплома про вищу освіту не порушує послідовності поточного здобуття освіти — КАС ВС

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у справі щодо визначення послідовності здобуття освіти в умовах одночасного навчання на різних освітніх рівнях та застосування відповідних відомостей ЄДЕБО.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду перевірив правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій частини другої статті 10 Закону України «Про освіту» при визначенні, чи порушує особа послідовність здобуття освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Спір виник у зв’язку з відмовою Міністерства освіти і науки України внести зміни до довідки з ЄДЕБО, у якій було зазначено порушення послідовності здобуття освіти.

Обставини справи № 300/2794/25

Позивач у різні роки зараховувався до закладів вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра, однак жодного разу не завершував навчання та не отримував диплом про вищу освіту.

У 2023 році позивач завершив навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти та отримав диплом кваліфікованого робітника. Після цього він був зарахований до закладу фахової передвищої освіти для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра та одночасно навчався за бакалаврською програмою у закладі вищої освіти.

Позивач здобував освіту за ступенем фахового молодшого бакалавра, що належить до фахової передвищої освіти, та паралельно навчався за програмою бакалавра у закладі вищої освіти, при цьому на момент формування довідки з ЄДЕБО не мав жодного документа про здобуття вищої освіти.

У довідці з ЄДЕБО було зазначено, що поточне здобуття освіти порушує послідовність, визначену частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту». Міністерство освіти і науки України відмовило у внесенні змін до цієї довідки, вважаючи, що здобуття фахової передвищої освіти після навчання на бакалаврському рівні є здобуттям нижчого рівня освіти.

Позивач звернувся до суду з позовом до Міністерства освіти і науки України, оскаржуючи відмову у внесенні змін до довідки з ЄДЕБО щодо визначення порушення послідовності здобуття освіти.

Отримання довідки з ЄДЕБО було необхідним позивачу для реалізації права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суди встановили, що позивач одночасно навчається за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та за ступенем фахового молодшого бакалавра. Вони виходили з того, що після першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наступним є другий (магістерський) рівень, а не фахова передвища освіта.

З огляду на це суди дійшли висновку, що позивач здобуває освіту на рівні, нижчому за попередній, а тому послідовність здобуття освіти порушена. Дії Міністерства освіти щодо відмови у внесенні змін до ЄДЕБО були визнані правомірними, у задоволенні позову відмовлено.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що законодавство у сфері освіти оперує поняттям послідовності поточного здобуття освіти, однак пов’язує його не з фактом зарахування до закладу освіти, а з фактичним здобуттям відповідного рівня освіти.

Сам факт одночасного навчання за освітніми програмами фахової передвищої та вищої освіти за відсутності документа про здобуття вищої освіти не свідчить про порушення послідовності здобуття освіти.

Здобуття певного рівня вищої освіти має місце виключно у разі успішного виконання освітньої програми, проходження атестації та отримання документа про освіту. До моменту видачі диплома особа не вважається такою, що здобула відповідний рівень або ступінь вищої освіти.

Аналіз положень частини другої статті 10 Закону України «Про освіту» свідчить, що послідовним є здобуття освіти з дотриманням ієрархії рівнів освіти, за якої поточний рівень є вищим за раніше здобутий. У цій ієрархії професійна (професійно-технічна) освіта є нижчою за вищу освіту, зокрема за перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Верховний Суд дійшов висновку, що послідовність поточного здобуття освіти не вважається порушеною у разі, якщо особа після здобуття професійної (професійно-технічної) освіти навчається за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, зокрема паралельно із здобуттям фахової передвищої освіти, за відсутності документа про здобуття вищої освіти.

Сам факт одночасного навчання за кількома освітніми програмами за відсутності документа про здобуття вищої освіти не може свідчити про порушення послідовності здобуття освіти, визначеної частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту».

Оскільки на момент формування довідки з ЄДЕБО особа не мала жодного документа про вищу освіту, зазначення у ній відомостей про порушення послідовності здобуття освіти не ґрунтувалося на вимогах закону.

За таких обставин Верховний Суд визнав відмову Міністерства освіти у внесенні змін до довідки з ЄДЕБО протиправною та дійшов висновку про неправильне застосування судами першої й апеляційної інстанцій норм матеріального права.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції й ухвалив нове судове рішення про задоволення позову.

Суд визнав протиправними дії Міністерства освіти і науки України щодо відмови у внесенні змін до довідки з ЄДЕБО та зобов’язав відповідача внести відповідні зміни, зазначивши, що поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту».

Також Верховний Суд вирішив питання про розподіл судових витрат, стягнувши їх за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства освіти і науки України.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і не оскаржується.

