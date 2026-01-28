Подлежат ли кассационному обжалованию определения АП ВАКС по делам о применении санкции в виде взыскания активов — ответ ОП КАС ВС

ОП КАС ВС рассмотрела дело по иску Министерства юстиции к лицу о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не подлежат кассационному обжалованию судебные решения Высшего антикоррупционного суда (решения и определения), принятые (вынесенные) по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства в соответствии с п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», особенности рассмотрения которых определены ст. 283-1 КАС Украины, а также определения и постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по этим делам.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда в деле от 20 января 2026 года № 991/8725/23 (производство № К/990/20478/24) по иску Министерства юстиции Украины к лицу о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».

По обстоятельствам дела в ходе его рассмотрения Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с заявлением об обеспечении иска, которое суд удовлетворил частично. В то же время Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда своим определением отменила такое решение и закрыла апелляционное производство по делу. Истец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой.

По результатам рассмотрения дела ОП КАС ВС закрыла кассационное производство по этому делу, исходя из следующего.

ОП КАС ВС разрешала спорный вопрос относительно возможности кассационного обжалования определений Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда как суда апелляционной инстанции по делам о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», особенности производства по которым урегулированы ст. 283-1 КАС Украины.

Верховный Суд с учетом содержания норм статей 241 и 283-1 КАС Украины констатировал, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересматривает в апелляционном порядке как суд апелляционной инстанции именно судебные решения, то есть как решения, которыми заканчивается судебное рассмотрение спора по существу, так и определения Высшего антикоррупционного суда, вынесенные по результатам разрешения процедурных вопросов, связанных с движением дела в суде первой инстанции, ходатайств и заявлений лиц, участвующих в деле, а также иных процедурных вопросов.

Кроме того, положения абзацев 9–13 ч. 8 ст. 283-1 КАС Украины определяют полномочия Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на все судебные решения, вынесенные Высшим антикоррупционным судом, то есть как на решения, так и на определения этого суда.

Что касается права на кассационное обжалование судебных решений по делам указанной категории, то необходимо учитывать особенности производства по делам о применении санкций, которые определены ст. 283-1 КАС Украины.

Запрет на кассационное обжалование постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, содержащийся в абз. 13 ч. 8 ст. 283-1 КАС Украины, указывает на невозможность кассационного обжалования как решений Высшего антикоррупционного суда, вынесенных этим судом как судом первой инстанции по существу спора, так и определений этого же суда, постановленных по процедурным вопросам и пересмотренных Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда в апелляционном порядке по делам о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».

Учитывая, что нормы ч. 8 ст. 283-1 КАС Украины являются специальными в данной категории дел и регулируют порядок обжалования судебных решений Высшего антикоррупционного суда в апелляционном и кассационном порядке, в связи с чем применение общих норм глав 1, 2 разд. ІІІ этого Кодекса относительно пересмотра судебных решений (апелляционное и кассационное производство) является необоснованным. Также ОП КАС ВС пришла к выводу, что ч. 3 ст. 272 КАС Украины следует применять таким образом, что все судебные решения (как определения, так и постановления) Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда как суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра дел, определенных ст. 283-1 этого Кодекса, вступают в законную силу с момента провозглашения и не подлежат обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.