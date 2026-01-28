Чи підлягають касаційному оскарженню ухвали АП ВАКС у справах про застосування санкції щодо стягнення активів — відповідь ОП КАС ВС

ОП КАС ВС розглянула справу за позовом Міністерства юстиції до особи про застосування санкції щодо стягнення активів у дохід держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення Вищого антикорупційного суду (рішення та ухвали), ухвалені (постановлені) у справах про застосування санкції щодо стягнення активів у дохід держави відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», особливості розгляду яких визначені ст. 283-1 КАС України, а також ухвали та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у цих справах.

Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі від 20 січня 2026 року № 991/8725/23 (провадження № К/990/20478/24 ) за позовом Міністерства юстиції України до особи про застосування санкції щодо стягнення активів у дохід держави, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

За обставинами справи під час її розгляду Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду із заявою про забезпечення позову, яку суд задовольнив частково. Водночас Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалою таке рішення скасувала та закрила апеляційне провадження у справі. Позивач звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою.

За результатами розгляду справи ОП КАС ВС закрила касаційне провадження у цій справі з огляду на таке.

ОП КАС ВС вирішувала спірне питання щодо можливості оскарження в касаційному порядку ухвал Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як суду апеляційної інстанції у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», особливості провадження в яких урегульовано ст. 283-1 КАС України.

Верховний Суд з урахуванням змісту норм статей 241 та 283-1 КАС України констатував, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції саме судові рішення, тобто як рішення, якими закінчується судовий розгляд по суті спору, так і ухвали Вищого антикорупційного суду, постановлені за результатом вирішення процедурних питань, пов’язаних з рухом справи в суді першої інстанції, клопотань та заяв осіб, які беруть участь у справі, інших процедурних питань.

Крім того, положення абзаців 9–13 ч. 8 ст. 283-1 КАС України визначають повноваження Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за результатом розгляду апеляційних скарг на всі судові рішення, ухвалені Вищим антикорупційним судом, тобто як на рішення, так і на ухвали цього суду.

Щодо права на касаційне оскарження судових рішень у справах означеної категорії, то необхідно враховувати особливості провадження у справах про застосування санкцій, які визначені ст. 283-1 КАС України.

Заборона на касаційне оскарження постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яку містить абз. 13 ч. 8 ст. 283-1 КАС України, указує на неможливість касаційного оскарження як рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених цим судом як судом першої інстанції по суті спору, так і ухвал цього ж суду, постановлених із процедурних питань і переглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду в апеляційному порядку у справах про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Враховуючи, що норми ч. 8 ст. 283-1 КАС України є спеціальними у цій категорії справ і врегульовують порядок оскарження судових рішень Вищого антикорупційного суду в апеляційному та касаційному порядку, то у зв’язку з цим застосування загальних норм глав 1, 2 розд. ІІІ цього Кодексу щодо перегляду судових рішень (апеляційне і касаційне провадження) є безпідставним. Також ОП КАС ВС виснувала, що ч. 3 ст. 272 КАС України потрібно застосовувати як таку, за правилами якої всі судові рішення (як ухвали, так і постанови) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених ст. 283-1 цього Кодексу, набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.