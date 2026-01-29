Верховный Суд уточнил пределы полномочий местных советов в сфере охраны археологических памятников

Верховный Суд рассмотрел дело о бездействии органа местного самоуправления в сфере охраны археологического наследия, связанного с неизготовлением учетной документации и непредставлением предложений о внесении памятника в Государственный реестр недвижимых памятников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в письменном производстве кассационную жалобу заместителя руководителя Волынской областной прокуратуры по делу № 140/7808/23.

Спор касался правомерности бездействия отдела культуры и туризма Маневичского поселкового совета относительно изготовления учетной документации и подачи предложений о внесении объекта археологического наследия местного значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил судебные решения в отдельной части и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обстоятельства дела

В административный суд был подан иск о признании противоправным бездействия отдела культуры и туризма Маневичского поселкового совета Камень-Каширского района и об обязании совершить действия в сфере охраны культурного наследия.

Предметом спора стал памятник археологии местного значения — поселение XII–XIII веков, расположенное в 1,5 км к северу от села Комарово Волынской области. Указанный объект находится на государственном учете как памятник местного значения в соответствии с распоряжением Волынской областной государственной администрации от 22 июня 1999 года № 415, однако не внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Учетная документация на данный объект культурного наследия не изготавливалась, предложения о его внесении в Государственный реестр в орган охраны культурного наследия более высокого уровня не подавались, финансирование на эти цели из государственного или местного бюджетов не осуществлялось. Земельный участок, на котором расположен памятник, в Государственном земельном кадастре не отнесен к землям историко-культурного назначения.

Также установлено, что памятник археологии не находится на балансе Маневичского поселкового совета и является государственной собственностью. Охранный договор в отношении данного объекта между соответствующими органами не заключен в связи с отсутствием учетной документации, в частности актов технического состояния, описаний культурных ценностей, планов территории и паспорта памятника.

При таких обстоятельствах бездействие ответчика заключалось, с одной стороны, в непринятии мер по изготовлению учетной документации на объект культурного наследия, а с другой — в неподаче предложений органу охраны культурного наследия более высокого уровня о внесении памятника в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, что и стало основанием для обращения в суд.

Волынский окружной административный суд, с которым согласился Восьмой апелляционный административный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что отдел культуры и туризма Маневичского поселкового совета не является надлежащим ответчиком, поскольку в соответствии с Порядком учета объектов культурного наследия он не наделен полномочиями по изготовлению учетной документации на памятники археологии.

Также было указано, что спорный объект не находится в коммунальной собственности и является государственной собственностью, а полномочия по его учету и регистрации принадлежат другим органам.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций в части отсутствия у ответчика обязанности изготавливать учетную документацию на объект культурного наследия. Суд пришел к выводу, что действующее законодательство и Порядок учета объектов культурного наследия не возлагают такую обязанность на исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

В то же время Верховный Суд обратил внимание, что суды первой и апелляционной инстанций ошибочно пришли к выводу о полном отсутствии у ответчика каких-либо полномочий в спорных правоотношениях. По смыслу Закона Украины «Об охране культурного наследия» и Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполнительные органы местных советов наделены полномочием по подаче предложений органу охраны культурного наследия более высокого уровня о внесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Верховный Суд установил, что вопрос возможности и обязанности ответчика по подаче таких предложений судами предыдущих инстанций фактически не исследовался, что свидетельствует о неполном выяснении обстоятельств дела и нарушении норм процессуального права. В связи с этим Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части отказа в удовлетворении требований о признании противоправным бездействия в связи с неподачей предложений о внесении памятника в Реестр и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В иной части, касающейся отказа в удовлетворении требований об обязании изготовить учетную документацию, судебные решения оставлены без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.