Сын-военный как единственный осуществляющий уход за отцом: апелляционный суд подтвердил незаконность отказа в увольнении со службы

Суд отклонил доводы воинской части о возможности ухода внучкой, которая проживает и обучается в Германии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятый апелляционный административный суд подтвердил: военнослужащего, мобилизованного в период военного положения, должны уволить со службы, если он является единственным реально способным лицом, осуществляющим уход за отцом с инвалидностью I группы.

Суд признал незаконным отказ военного органа, который формально сослался на наличие других родственников, хотя те фактически не могли осуществлять уход. Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции и обязала уволить военнослужащего по семейным обстоятельствам.

Обстоятельства дела №400/2222/25

Военнослужащий обратился в суд после отказа командования уволить его со службы по подпункту «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В качестве основания он указал необходимость постоянного ухода за отцом — лицом с инвалидностью I группы, что подтверждалось справкой МСЭК и индивидуальной программой реабилитации.

К рапорту истец приложил пакет документов, в частности подтверждение инвалидности отца, документы о смерти матери, справки органов ДРАЦС об отсутствии у отца других детей, а также нотариально заверенные переводы документов, подтверждающих, что его дочь (член семьи второй степени родства по отношению к отцу) постоянно проживает и обучается за границей и объективно не может осуществлять уход.

Отказ командования основывался на двух аргументах:

наличие члена семьи второй степени родства;

якобы отсутствие надлежащих документов о необходимости постоянного ухода.

Решения судов

Первая инстанция — Николаевский окружной административный суд — полностью удовлетворила иск: признала отказ в увольнении противоправным; обязала уволить истца с военной службы по семейным обстоятельствам; взыскала с ответчика судебный сбор.

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Ключевые правовые выводы апелляционного суда

Необходимость постоянного ухода.

Установление I группы инвалидности МСЭК само по себе свидетельствует о необходимости для лица постоянного постороннего ухода. Дополнительных медицинских заключений в таком случае закон не требует.

Толкование «отсутствия других членов семьи».

Условие закона не сводится к формальному наличию родственников. Если члены семьи первой или второй степени родства объективно не могут осуществлять уход (из-за проживания за границей, обучения, прохождения службы и т.п.), они считаются «отсутствующими» в понимании статьи 26 Закона.

Отсутствие исчерпывающего перечня документов.

Законодательство не содержит утвержденного перечня документов, которыми военнослужащий должен доказывать отсутствие других лиц, способных осуществлять уход. Требование «невозможных» документов означает возложение на лицо чрезмерного и необоснованного бремени доказывания.

Бремя доказывания — на субъекте властных полномочий.

Именно орган военного управления должен был доказать правомерность отказа и обосновать, какие именно документы являются необходимыми. Этого сделано не было.

Практика Верховного Суда.

Апелляционный суд сослался на устоявшиеся позиции Верховного Суда относительно содержания понятия «постоянный уход» и необходимости реального, а не формального подхода к оценке семейных обстоятельств.

Апелляционную жалобу ответчика оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.