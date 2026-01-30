  1. Судебная практика
Апелляционный суд частично удовлетворил требования ответчицы о компенсации судебных расходов

15:24, 30 января 2026
Истец был признан злоупотребляющим процессуальными правами для затягивания другого дела.
Фото: rva.court.gov.ua
Коллегия судей, частично удовлетворяя апелляционные требования ответчика, согласилась с доводами ее представителя о том, что истец злоупотребляет своими процессуальными обязанностями для затягивания рассмотрения другого дела. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского апелляционного суда.

Из материалов дела № 562/2077/25 суда известно, что между сторонами существует спор об использовании земельного участка.

В июне прошлого года истец обратился в местный суд с встречными исковыми требованиями к ответчице об отмене решения о государственной регистрации вещного права и признании права собственности на наследственное имущество.

В августе этого же года истец подал в суд заявление об оставлении этого иска без рассмотрения, которое суд первой инстанции своим постановлением удовлетворил.

В свою очередь, представительница ответчика подала в суд заявление, в котором просила принять дополнительное решение по делу по этому и взыскать с истца в пользу ответчика понесенные расходы, связанные с предоставлением профессиональной юридической помощи адвоката, мотивируя тем, что эти расходы были вызваны действиями истца и направлены на затягивание другого судебного процесса, и при вынесении постановления об оставлении иска без рассмотрения суд не решил этот вопрос.

Местный суд принял решение об отказе в удовлетворении указанного заявления.

Считая решение суда незаконным, необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, представительница ответчика обжаловала его в Ровенском апелляционном суде, просила отменить и вынести новое решение, которым взыскать с истца в пользу ее доверителя расходы на юридическую помощь.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы на следующих основаниях.

Частями 1,3 ст. 133 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее в тексте — ГПК Украины) предусмотрено, что судебные расходы состоят из судебного сбора и расходов, связанных с рассмотрением дела. К расходам, связанным с рассмотрением судебного дела, относятся, в частности, расходы на профессиональную юридическую помощь.

Правовой анализ указанных норм дает основания для вывода, что само по себе обращение с иском в суд и подача заявления об оставлении иска без рассмотрения не свидетельствует о необоснованности действий истца, поскольку указанное является диспозитивным правом истца, предусмотренным процессуальным законодательством и не содержащим таких ограничений, поэтому для удовлетворения требований о взыскании компенсации осуществленных им судебных расходов ответчику необходимо доказать, а суду установить, какие именно действия истца при обращении в суд или в ходе рассмотрения дела по существу являются необоснованными и в чем заключались его умышленные действия и чем это подтверждается.

Согласно положениям ч. 5 ст. 142 ГПК Украины в случае оставления иска без рассмотрения, ответчик имеет право заявить требования о компенсации понесенных им расходов, связанных с рассмотрением дела, в результате необоснованных действий истца.

Согласно ч. 9 ст. 141 настоящего Кодекса, в случае злоупотребления стороной или ее представителем процессуальными правами, или если спор возник в результате неправильных действий стороны, суд имеет право возложить на такую сторону судебные расходы полностью или частично, независимо от результатов разрешения спора.

Анализ приведенных положений приводит к выводу, что для взыскания компенсации осуществленных ответчиком расходов, связанных с рассмотрением дела, выяснению подлежат обстоятельства, какие именно необоснованные действия истца были осуществлены в ходе рассмотрения дела и в чем они выражены, в частности, действовал ли истец недобросовестно, злоупотреблял ли своими правами.

Апелляционный суд выяснил, что после подачи встречного иска по заявлению истца об отмене решения о государственной регистрации вещного права и признании права собственности на наследственное имущество, постановлением местного суда было приостановлено производство по гражданскому делу по первоначальному иску об устранении препятствий в пользовании имуществом и признании права собственности до вступления в законную силу решения по делу по иску истца к ответчице об отмене решения о государственной регистрации вещного права и признании права собственности на наследственное имущество.

Коллегия судей согласилась с доводами представительницы ответчика о том, что иск подан истцом к ее доверителю для затягивания рассмотрения дела об устранении препятствий в пользовании спорным земельным участком, поскольку поданный иск не содержит обоснований о том, на каких основаниях заявлены требования.

Верховным Судом в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 14 января 2021 года по делу № 521/3011/18 было указано, что «Из системного толкования положений ч.ч. 5,6 ст. 142, ч. 9 ст. 141  ГПК Украины следует, что необоснованные действия истца как основание для компенсации осуществленных ответчиком расходов, связанных с рассмотрением дела, в соответствии с ч. 5 ст. 142 ГПК Украины, предполагают сознательные недобросовестные действия истца, свидетельствующие о злоупотреблении процессуальными правами».

В соответствии с ч.4 ст. 263 ГПК Украины при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы по применению соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.

Сторона истца подала в суд ходатайство об уменьшении размера расходов на профессиональную юридическую помощь и оставлении заявления представительницы ответчика о принятии дополнительного решения без рассмотрения.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 12 мая 2002 года по делу № 904/4507/18 (производство № 12-171гс19) отметила, что суд должен оценивать необходимость и разумность судебных расходов в виде «гонорара успеха», именно в контексте компенсации этих расходов за счет другой стороны судебного дела.  

Большая Палата Верховного Суда в деле № 755/9215/15-ц в пункте 21 дополнительного постановления отметила, что при определении суммы возмещения суд должен исходить из критерия реальности адвокатских расходов (установления их действительности и необходимости), а также критерия разумности их размера, исходя из конкретных обстоятельств дела и финансового состояния обеих сторон.

Исходя из обстоятельств дела, сложившихся в данном случае, категории спора, статуса обеих сторон в спорных правоотношениях, объема фактически предоставленных ответчице услуг по правовой помощи и возражений стороны ответчика в контексте положений ч. 5 ст. 137 ГПК Украины, по убеждению апелляционного суда, взыскание судебных расходов, понесенных ответчицей в указанном деле, несоразмерно сложности дела и объему выполненных адвокатом работ в ее интересах, а также времени, затраченному на их выполнение, а потому не соответствует критериям реальности таких расходов, разумности их размера и справедливости полученных средств.

Учитывая это, коллегия судей пришла к выводу о частичной обоснованности заявления о принятии дополнительного решения о компенсации судебных расходов ответчика в этом гражданском деле и наличии правовых оснований для его частичного удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции отменил обжалуемое постановление местного суда.

Заявление представительницы ответчика о принятии дополнительного решения о взыскании расходов на юридическую помощь по делу по иску инициатора спора об отмене решения о государственной регистрации вещного права и признании права собственности на наследственное имущество удовлетворил частично и взыскал с истца в пользу ответчика расходы на юридическую помощь, соответствующие действительным и необходимым расходам, которые вынуждена была понести ответчик в этом деле.

