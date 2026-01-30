Освобождают ли санкции и карантин от ответственности за нарушение сроков в валютных операциях — позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел спор между ООО и налоговым органом по законности начисления пени за нарушение сроков валютных расчетов во внешнеэкономической деятельности.

Верховный Суд постановлением по делу №420/17341/22 отклонил кассационную жалобу ООО и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Они подтвердили правомерность налоговых уведомлений-решений о начислении пени в размере 2,6 млн грн за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в налоговой службе Одесской области.

Обоснование судебного решения: санкции, форс-мажор и карантин

Указом Президента Украины от 03.04.2021 №140/2021 введено в действие решение СНБОУ от 02.04.2021 о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в перечень которого вошло и Общество.

Контролирующим органом проведена документальная внеплановая выездная проверка Общества по вопросам соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которой составлен акт и вынесено уведомление-решение.

Актом зафиксировано, что ООО заключен контракт с компанией-нерезидентом (Босния и Герцеговина) о покупке табачной смеси и осуществлена оплата в пользу нерезидента, однако импортная продукция не поступила.

Правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений урегулированы Законом Украины от 21.06.2018 №2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (далее — Закон №2473-VIII), который также устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства.

Статья 13 Закона №2473-VIII определяет особенности установления предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

Так, частью первой статьи 13 Закона №2473-VIII предусмотрено, что Национальный банк Украины имеет право устанавливать предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

В то же время часть шестая статьи 13 Закона №2473-VIII предусматривает, что в случае если исполнение договора, предусмотренного частями второй или третьей этой статьи, приостанавливается в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств, течение срока расчетов, установленного согласно части первой этой статьи, и начисление пени в соответствии с частью пятой этой статьи приостанавливаются на весь период действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляются со дня, следующего за днем окончания действия таких обстоятельств.

Подтверждением возникновения и окончания действия форс-мажорных обстоятельств является соответствующая справка уполномоченной организации (органа) страны местонахождения стороны внешнеэкономического договора (контракта) или третьей страны в соответствии с условиями этого договора (контракта).

Таким образом, в случае приостановления исполнения хозяйственной операции, обусловленного возникновением форс-мажорных обстоятельств, приостанавливается как течение срока расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, так и начисление пени на весь период действия форс-мажорных обстоятельств.

Верховный Суд акцентирует внимание, что законодателем предусмотрен случай неприменения финансовой ответственности в виде начисления пени (приостановление срока начисления пени) только в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным исполнение договора контрагентом.

Относительно оснований для освобождения от ответственности в связи со случаем чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажора)

Основанием для удостоверения форс-мажорных обстоятельств является наличие одного или более форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), перечисленных в статье 14-1 Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине», а также определенных сторонами по договору, контракту, соглашению, типовому договору, законодательным, ведомственным и/или другим нормативным актам, которые повлияли на обязательство таким образом, что сделали невозможным его исполнение в срок, предусмотренный соответственно договором, контрактом, соглашением, типовым договором, законодательными и/или другими нормативными актами (пункт 6.1 Регламента).

Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) удостоверяются по обращению субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц по каждому отдельному договору, отдельному налоговому и/или иному обязательству/обязанности, исполнение которых наступило согласно условиям договора, контракта, соглашения, законодательных или иных нормативных актов и исполнение которых стало невозможным из-за наличия указанных обстоятельств. К каждому отдельному заявлению прилагается отдельный комплект документов (пункт 6.2 Регламента).

Таким образом, анализируя приведенные нормы законодательства, следует отметить, что в отдельных случаях субъекты хозяйствования или физические лица могут обратиться в Торгово-промышленную палату Украины или уполномоченную ею региональную торгово-промышленную палату по отдельному договору либо по отдельному налоговому и/или иному обязательству/обязанности, исполнение которого наступило согласно условиям договора, контракта, соглашения, законодательных или иных нормативных актов и исполнение которого стало невозможным вследствие наличия указанных обстоятельств, с целью подтверждения возникновения/окончания действия форс-мажорных обстоятельств, о чем заявитель может получить сертификат.

Однако, как установлено судами предыдущих инстанций, истец не предоставил суду доказательств в подтверждение обращения в соответствующие органы с целью удостоверения наступления форс-мажорных обстоятельств, которые стали основанием для невозможности исполнения условий контракта.

Следовательно, судом отклонены доводы плательщика о наличии форс-мажорных обстоятельств, которые стали основанием для невозможности исполнения условий контракта.

Относительно применения к спорным правоотношениям абзаца 11 пункта 52-1 подраздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

В соответствии с абзацем 11 пункта 52-1 подраздела «Переходные положения» НКУ в течение действия карантина, установленного КМУ на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня подлежит списанию.

Карантинные нормы и налоговые исключения: позиция Верховного Суда

ВС в составе судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в постановлении от 23.07.2024 по делу №240/25642/22 сформулировал вывод, согласно которому с 01.01.2021 пеня, начисление которой установлено частью пятой статьи 13 Закона №2473-VIII, за нарушение сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, в период действия карантина, установленного КМУ на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), применяется на общих основаниях, и на нее не распространяются положения абзаца 11 пункта 52-1 подраздела «Переходные положения» НКУ.

Кроме того, судебная палата в указанном деле пришла к выводу относительно применения предписаний подпункта 129.9.7 пункта 129.9 статьи 129 НКУ (которым установлено, что пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случаях, предусмотренных НКУ) к правоотношениям по начислению пени за нарушение предельных сроков расчетов в иностранной валюте, отметив, что пеня как мера ответственности, начисляемая за нарушение предельных сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, урегулирована специальным Законом, соответственно на такую (пеню) не распространяются положения подпункта 129.9.7 пункта 129.9 статьи 129 НКУ, по аналогии с положениями абзаца 11 пункта 52-1 и подпункта 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Верховным Судом осуществлен отход от вывода, изложенного в постановлениях от 15.02.2024 по делу №420/1538/23 (который ошибочно применен судами предыдущих инстанций), от 28.03.2024 по делу №380/17879/22, от 13.05.2024 по делу №420/11208/23 о невозможности начисления пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте во время действия карантина, установленного КМУ на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19).

С учетом изложенного суды предыдущих инстанций пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду начисления пени в период действия карантина в соответствии с абзацем 11 пункта 52-1 подраздела «Переходные положения» НКУ.

Такая позиция согласуется с выводами Судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в составе ВС в постановлении от 27.02.2025 по делу №520/2941/24.

Относительно доводов заявителя о наложении на Общество персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), что лишило плательщика, начиная с 03.04.2021, возможности урегулировать договорные отношения с учетом общедоступных правил валютного контроля, в частности, получения товара либо возврата денежных средств в установленные законодательством сроки, коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о том, что нормы Закона Украины «О санкциях» направлены на ограничение прав конкретного лица (нарушителя) самостоятельно распоряжаться собственными активами в свою пользу и/или с целью выполнения своих обязательств перед другими лицами, и не содержат запрета на принудительное исполнение судебных решений в отношении клиентов-должников, к которым применены санкции «блокирование активов» и/или «приостановление финансовых операций», лицами, на которых законом возложены такие функции. Возложенные на истца ограничения касаются именно его самостоятельного распоряжения собственными активами в свою пользу, однако исполнение договора со стороны контрагента, а именно поставка товара на уплаченную истцом сумму, не относится к ограничениям, наложенным СНБО, и не является форс-мажорными обстоятельствами для истца относительно исполнения условий договора, поскольку, согласно материалам дела, средства за неполученный товар были уплачены истцом в полном объеме до введения в действие решения СНБО.

В соответствии со статьей 38 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» споры, возникающие между субъектами внешнеэкономической деятельности, иностранными субъектами хозяйственной деятельности в процессе такой деятельности, могут рассматриваться судами Украины, а также по соглашению сторон спора Международным коммерческим арбитражным судом и Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины и другими органами разрешения споров, если это не противоречит действующим законам Украины или предусмотрено международными договорами Украины.

В то же время судами установлено, что истец не предоставил в материалы дела доказательств в подтверждение обращения в суд в Украине либо в Международный коммерческий арбитражный суд с целью взыскания с контрагента по договору уплаченных средств либо получения по договору товара, за который были уплачены средства.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба плательщика оставлена без удовлетворения.

