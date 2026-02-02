  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ОСМД может требовать техническую документацию не только от застройщика, но и от бывшего управителя — Верховный Суд

14:48, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ОСМД может обращаться с иском о передаче документации к заказчику строительства, бывшему балансодержателю, лицу, которое осуществляло управление домом или его содержание.
ОСМД может требовать техническую документацию не только от застройщика, но и от бывшего управителя — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил: объединение совладельцев многоквартирного дома вправе обращаться с иском о передаче технической и проектной документации не только к застройщику или бывшему балансодержателю, но и к лицу, которое до создания ОСМД осуществляло управление или содержание дома. Закон не устанавливает очередности таких требований, поэтому выбор ответчика принадлежит ОСМД.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришел Верховный Суд в постановлении по делу № 910/3919/25, оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

ОСМД «Азовский», созданное в октябре 2024 года, после принятия решения о самостоятельном управлении домом обратилось к ООО «Проминь-С» с требованием передать техническую и иную документацию на многоквартирный дом в Киеве. Речь шла, в частности, о проектной документации, техническом паспорте, документах о вводе дома в эксплуатацию, схемах инженерных сетей, энергетическом сертификате и сведениях о гарантийных обязательствах.

Ответчик не отрицал факта обслуживания дома, однако настаивал, что не является его собственником или управителем и, следовательно, не обязан передавать документацию. Фактически ответ на запрос ОСМД сводился к требованию погасить задолженность, что ОСМД расценило как отказ в выполнении обязанности, предусмотренной законом.

Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд иск удовлетворили полностью, обязав ООО «Проминь-С» передать документацию. Эти решения были обжалованы в кассационном порядке.

Ключевые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, Кассационный хозяйственный суд сосредоточился на применении норм Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

ВС обратил внимание, что:

  • обязанность передать ОСМД техническую и проектную документацию прямо возложена законом на заказчика строительства, бывшего балансодержателя, а также на лицо, которое до создания ОСМД осуществляло управление или содержание дома;
  • эта обязанность возникает с момента государственной регистрации ОСМД и не зависит от того, переданы ли объединению функции управления домом или принят ли дом на баланс;
  • отсутствие документации у соответствующего лица не освобождает его от ответственности: в таком случае оно обязано восстановить документацию за собственный счет в установленный законом срок;
  • закон не определяет очередности предъявления требований, поэтому ОСМД имеет право самостоятельно выбрать, к кому из перечисленных в законе лиц обращаться с требованием или иском.

Верховный Суд также подчеркнул, что для разрешения спора не имеет решающего значения формальный статус ответчика — является ли он управителем или лицом, осуществлявшим содержание. Важным является сам факт осуществления соответствующих функций в отношении дома до создания ОСМД.

Результат рассмотрения

Кассационная жалоба ООО «Проминь-С» оставлена без удовлетворения. Решение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда и дополнительное решение относительно судебных расходов оставлены без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика ОСМД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]