ОСМД может требовать техническую документацию не только от застройщика, но и от бывшего управителя — Верховный Суд

ОСМД может обращаться с иском о передаче документации к заказчику строительства, бывшему балансодержателю, лицу, которое осуществляло управление домом или его содержание.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил: объединение совладельцев многоквартирного дома вправе обращаться с иском о передаче технической и проектной документации не только к застройщику или бывшему балансодержателю, но и к лицу, которое до создания ОСМД осуществляло управление или содержание дома. Закон не устанавливает очередности таких требований, поэтому выбор ответчика принадлежит ОСМД.

К такому выводу пришел Верховный Суд в постановлении по делу № 910/3919/25, оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

ОСМД «Азовский», созданное в октябре 2024 года, после принятия решения о самостоятельном управлении домом обратилось к ООО «Проминь-С» с требованием передать техническую и иную документацию на многоквартирный дом в Киеве. Речь шла, в частности, о проектной документации, техническом паспорте, документах о вводе дома в эксплуатацию, схемах инженерных сетей, энергетическом сертификате и сведениях о гарантийных обязательствах.

Ответчик не отрицал факта обслуживания дома, однако настаивал, что не является его собственником или управителем и, следовательно, не обязан передавать документацию. Фактически ответ на запрос ОСМД сводился к требованию погасить задолженность, что ОСМД расценило как отказ в выполнении обязанности, предусмотренной законом.

Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд иск удовлетворили полностью, обязав ООО «Проминь-С» передать документацию. Эти решения были обжалованы в кассационном порядке.

Ключевые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, Кассационный хозяйственный суд сосредоточился на применении норм Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

ВС обратил внимание, что:

обязанность передать ОСМД техническую и проектную документацию прямо возложена законом на заказчика строительства, бывшего балансодержателя, а также на лицо, которое до создания ОСМД осуществляло управление или содержание дома;

эта обязанность возникает с момента государственной регистрации ОСМД и не зависит от того, переданы ли объединению функции управления домом или принят ли дом на баланс;

отсутствие документации у соответствующего лица не освобождает его от ответственности: в таком случае оно обязано восстановить документацию за собственный счет в установленный законом срок;

закон не определяет очередности предъявления требований, поэтому ОСМД имеет право самостоятельно выбрать, к кому из перечисленных в законе лиц обращаться с требованием или иском.

Верховный Суд также подчеркнул, что для разрешения спора не имеет решающего значения формальный статус ответчика — является ли он управителем или лицом, осуществлявшим содержание. Важным является сам факт осуществления соответствующих функций в отношении дома до создания ОСМД.

Результат рассмотрения

Кассационная жалоба ООО «Проминь-С» оставлена без удовлетворения. Решение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда и дополнительное решение относительно судебных расходов оставлены без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

