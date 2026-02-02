ОСББ може вимагати технічну документацію не лише від забудовника, а й від колишнього управителя — Верховний Суд

ОСББ може звертатися з позовом про передачу документації до замовника будівництва, колишнього балансоутримувача, особи, яка здійснювала управління будинком або утримання.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив: об’єднання співвласників багатоквартирного будинку вправі звертатися з позовом про передачу технічної та проєктної документації не лише до забудовника чи колишнього балансоутримувача, а й до особи, яка до створення ОСББ здійснювала управління або утримання будинку. Закон не встановлює черговості таких вимог, тож вибір відповідача належить ОСББ.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові у справі № 910/3919/25, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Обставини справи

ОСББ «Азовський», створене у жовтні 2024 року, після ухвалення рішення про самостійне управління будинком звернулося до ТОВ «Промінь-С» з вимогою передати технічну та іншу документацію на багатоквартирний будинок у Києві. Йшлося, зокрема, про проєктну документацію, технічний паспорт, документи про введення будинку в експлуатацію, схеми інженерних мереж, енергетичний сертифікат і відомості про гарантійні зобов’язання.

Відповідач не заперечував факту обслуговування будинку, однак наполягав, що не є його власником чи управителем, а відтак не зобов’язаний передавати документацію. Фактично відповідь на запит ОСББ зводилася до вимоги погасити заборгованість, що ОСББ розцінило як відмову у виконанні обов’язку, передбаченого законом.

Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд позов задовольнили повністю, зобов’язавши ТОВ «Промінь-С» передати документацію. Ці рішення були оскаржені у касаційному порядку.

Ключові висновки Верховного Суду

Переглядаючи справу, Касаційний господарський суд зосередився на застосуванні норм Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

ВС звернув увагу, що:

обов’язок передати ОСББ технічну та проєктну документацію прямо покладений законом на замовника будівництва, колишнього балансоутримувача, а також на особу, яка до створення ОСББ здійснювала управління або утримання будинку;

цей обов’язок виникає з моменту державної реєстрації ОСББ і не залежить від того, чи передано об’єднанню функції управління будинком або чи прийнято будинок на баланс;

відсутність документації у відповідної особи не звільняє її від відповідальності: у такому разі вона зобов’язана відновити документацію за власний рахунок у встановлений законом строк;

закон не визначає черговості пред’явлення вимог, тому ОСББ має право самостійно обрати, до кого з перелічених у законі осіб звертатися з вимогою або позовом.

Верховний Суд також підкреслив, що для вирішення спору не має вирішального значення формальний статус відповідача — управитель він чи особа, що здійснювала утримання. Важливим є сам факт здійснення відповідних функцій щодо будинку до створення ОСББ.

Результат розгляду

Касаційну скаргу ТОВ «Промінь-С» залишено без задоволення. Рішення суду першої інстанції, постанова апеляційного суду та додаткове рішення щодо судових витрат залишилися без змін. Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

