Подлежит ли наследованию объект незавершенного строительства, право собственности на который было зарегистрировано за наследодателем — ответ КГС ВС

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по причине отсутствия документов о вводе объекта незавершенного строительства в эксплуатацию является неправомерным, если право собственности наследодателя на такой объект зарегистрировано в установленном законом порядке.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 14 января 2026 года № 524/12657/24 (производство № 61-13732св25).

В деле, которое пересматривалось, истец, действуя в собственных интересах и в интересах малолетних детей, обратилась в суд с иском к государственной нотариальной конторе об отмене постановления нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство, о признании права на наследование по закону.

В обоснование требований истец указала, что после смерти ее мужа открылось наследство в виде жилого дома с хозяйственными постройками, который состоит, в том числе, из дома незавершенного строительства. Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на жилой дом с хозяйственными постройками в связи с непредоставлением документов, подтверждающих право собственности на дом и ввод его в эксплуатацию, что, по мнению истца, является неправомерным.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, сославшись на то, что право собственности наследодателя на спорное имущество подтверждалось свидетельством о праве на наследство и записью в Государственном реестре вещных прав, а доказательств признания такого свидетельства недействительным стороны не предоставили.

Отменяя решение суда первой инстанции об удовлетворении иска и принимая новое судебное решение об отказе в удовлетворении исковых требований, апелляционный суд исходил из того, что спорный объект недвижимого имущества является незавершенным строительством, а потому не может быть предметом наследования. Также было отмечено, что нотариус в делах о признании права собственности на недвижимое имущество не является надлежащим ответчиком.

КГС ВС не согласился с выводами апелляционного суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска и сделал следующие правовые выводы.

В абз. 2 ч. 3 ст. 331 ГК Украины указано, что в случае необходимости лицо, указанное в абз. 1 этой части, может заключить договор относительно объекта незавершенного строительства после проведения государственной регистрации права собственности или специального имущественного права на него в соответствии с законом.

Согласно ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» государственная регистрация права собственности на объект незавершенного строительства, обременений такого права проводится в порядке, определенном этим Законом, с учетом особенностей правового статуса такого объекта.

КГС ВС отметил, что суд апелляционной инстанции ошибочно считал, что у наследодателя не возникло право собственности на жилой дом незавершенного строительства, не введенный в эксплуатацию, на основании положений ч. 2 ст. 376 ГК Украины, а потому такой объект не может быть предметом наследования.

Отменяя постановление апелляционного суда и оставляя в силе решение суда первой инстанции, КГС ВС пришел к выводу, что право собственности наследодателя на жилой дом с хозяйственными постройками, который состоит, в том числе, из жилого дома незавершенного строительства, было зарегистрировано в установленном законом порядке. Таким образом, установив, что правоустанавливающий документ, а именно свидетельство о праве на наследство по закону, был предоставлен истцами при обращении к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, суд первой инстанции пришел к мотивированному выводу об отсутствии у нотариуса оснований для отказа в совершении соответствующего нотариального действия в связи с непредоставлением документов, подтверждающих право собственности на дом незавершенного строительства и ввод его в эксплуатацию.

Нотариус обязан мотивировать свои действия, направленные на отказ в совершении нотариального действия. Нотариусу запрещено безосновательно отказывать в совершении нотариального действия.

КГС ВС также признал ошибочными выводы суда апелляционной инстанции о том, что нотариус в этом деле не является надлежащим ответчиком, указав, что закон прямо предусматривает возможность обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении путем предъявления исковых требований непосредственно к нотариусу (ст. 50 Закона Украины «О нотариате»), что согласуется с устоявшейся и неизменной практикой Верховного Суда.

