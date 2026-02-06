Суд на Закарпатье признал противоправным отказ в увольнении военнослужащего для ухода за супругой с инвалидностью I группы

Потребность в постоянном уходе за супругой с инвалидностью: судебная практика увольнения мобилизованных военнослужащих.

Закарпатский окружной административный суд встал на сторону военнослужащего, который просил уволить его с военной службы по семейным обстоятельствам — в связи с необходимостью постоянного ухода за супругой, лицом с инвалидностью I группы. Суд признал действия воинской части противоправными и обязал повторно рассмотреть рапорты об увольнении с учетом правовых выводов суда.

Ключевое в деле — оценка доказательств относительно потребности в постоянном постороннем уходе. Суд пришел к выводу, что соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) является надлежащим и достаточным доказательством, а формальные замечания воинской части относительно формы документа не могут быть основанием для отказа в увольнении.

Обстоятельства дела №260/8527/25

Истец — военнослужащий, мобилизованный в период военного положения, участник боевых действий, который непрерывно проходит службу с 2016 года. В 2024 году он вступил в брак, у супругов родился ребенок. После родов состояние здоровья супруги резко ухудшилось: по результатам медицинского обследования ей была установлена инвалидность I группы (основной диагноз — атрофия зрительного нерва).

В мае 2025 года ЛКК по месту проживания выдала заключение о том, что женщина нуждается в постоянном постороннем уходе. Ссылаясь на абзац 11 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», мужчина подал рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. Аналогичный рапорт был подан повторно совместно с адвокатом.

Командование воинской части отказало в увольнении. Среди оснований — утверждение об отсутствии надлежащих документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода, а также ссылка на то, что заключение ЛКК якобы не соответствует требованиям приказов Министерства здравоохранения и не является надлежащим доказательством.

Не согласившись с такими отказами, военнослужащий обратился в суд.

Правовая оценка суда

Суд детально проанализировал нормы законодательства, регулирующие увольнение с военной службы в период военного положения, а также полномочия медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и врачебно-консультативных комиссий.

Ключевые выводы суда:

Наличие необходимости постоянного ухода за супругой с инвалидностью I группы является самостоятельным и достаточным основанием для увольнения с военной службы в период военного положения, если военнослужащий не желает продолжать службу.

Понятие «постоянный уход» означает непрерывный, неограниченный во времени уход за лицом, которое не способно к самообслуживанию. Такой подход соответствует позиции Верховного Суда.

Потребность в постоянном уходе может подтверждаться не только документами МСЭК, но и медицинским заключением ЛКК, если оно содержит четкий вывод о необходимости именно постоянного ухода.

Заключение ЛКК, выданное учреждением здравоохранения по месту проживания, с подписями членов комиссии и печатью, является надлежащим и допустимым доказательством, даже если оно оформлено не на «типовом» бланке.

Ответчик не предоставил доказательств того, что такое медицинское заключение является незаконным или недостоверным.

Суд также подчеркнул принципы добросовестности, рассудительности и надлежащего управления в административных процедурах: государственный орган не может получать выгоду из собственных ошибок или формального подхода к рассмотрению документов.

Что решил суд

Закарпатский окружной административный суд постановил:

признать противоправными действия воинской части относительно отказа в удовлетворении рапортов об увольнении;

обязать воинскую часть повторно рассмотреть рапорты с учетом правовых выводов суда;

взыскать с воинской части судебный сбор в пользу истца.

В то же время суд не стал непосредственно обязывать командование принять решение об увольнении, указав, что первоначальное решение этого вопроса относится к полномочиям воинской части, однако должно осуществляться с учетом установленных судом обстоятельств и правовых подходов.

