Суд на Закарпатье признал противоправным отказ в увольнении военнослужащего для ухода за супругой с инвалидностью I группы
Закарпатский окружной административный суд встал на сторону военнослужащего, который просил уволить его с военной службы по семейным обстоятельствам — в связи с необходимостью постоянного ухода за супругой, лицом с инвалидностью I группы. Суд признал действия воинской части противоправными и обязал повторно рассмотреть рапорты об увольнении с учетом правовых выводов суда.
Ключевое в деле — оценка доказательств относительно потребности в постоянном постороннем уходе. Суд пришел к выводу, что соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) является надлежащим и достаточным доказательством, а формальные замечания воинской части относительно формы документа не могут быть основанием для отказа в увольнении.
Обстоятельства дела №260/8527/25
Истец — военнослужащий, мобилизованный в период военного положения, участник боевых действий, который непрерывно проходит службу с 2016 года. В 2024 году он вступил в брак, у супругов родился ребенок. После родов состояние здоровья супруги резко ухудшилось: по результатам медицинского обследования ей была установлена инвалидность I группы (основной диагноз — атрофия зрительного нерва).
В мае 2025 года ЛКК по месту проживания выдала заключение о том, что женщина нуждается в постоянном постороннем уходе. Ссылаясь на абзац 11 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», мужчина подал рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. Аналогичный рапорт был подан повторно совместно с адвокатом.
Командование воинской части отказало в увольнении. Среди оснований — утверждение об отсутствии надлежащих документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода, а также ссылка на то, что заключение ЛКК якобы не соответствует требованиям приказов Министерства здравоохранения и не является надлежащим доказательством.
Не согласившись с такими отказами, военнослужащий обратился в суд.
Правовая оценка суда
Суд детально проанализировал нормы законодательства, регулирующие увольнение с военной службы в период военного положения, а также полномочия медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и врачебно-консультативных комиссий.
Ключевые выводы суда:
Наличие необходимости постоянного ухода за супругой с инвалидностью I группы является самостоятельным и достаточным основанием для увольнения с военной службы в период военного положения, если военнослужащий не желает продолжать службу.
Понятие «постоянный уход» означает непрерывный, неограниченный во времени уход за лицом, которое не способно к самообслуживанию. Такой подход соответствует позиции Верховного Суда.
Потребность в постоянном уходе может подтверждаться не только документами МСЭК, но и медицинским заключением ЛКК, если оно содержит четкий вывод о необходимости именно постоянного ухода.
Заключение ЛКК, выданное учреждением здравоохранения по месту проживания, с подписями членов комиссии и печатью, является надлежащим и допустимым доказательством, даже если оно оформлено не на «типовом» бланке.
Ответчик не предоставил доказательств того, что такое медицинское заключение является незаконным или недостоверным.
Суд также подчеркнул принципы добросовестности, рассудительности и надлежащего управления в административных процедурах: государственный орган не может получать выгоду из собственных ошибок или формального подхода к рассмотрению документов.
Что решил суд
Закарпатский окружной административный суд постановил:
- признать противоправными действия воинской части относительно отказа в удовлетворении рапортов об увольнении;
- обязать воинскую часть повторно рассмотреть рапорты с учетом правовых выводов суда;
- взыскать с воинской части судебный сбор в пользу истца.
В то же время суд не стал непосредственно обязывать командование принять решение об увольнении, указав, что первоначальное решение этого вопроса относится к полномочиям воинской части, однако должно осуществляться с учетом установленных судом обстоятельств и правовых подходов.
