Установление факта самостоятельного воспитания ребенка для отсрочки не рассматривается в порядке отдельного производства — выводы апелляции

Установление факта единоличного воспитания ребенка может влиять на права другого из родителей, в частности на предоставление социальных гарантий или отсрочки от мобилизации.

Местный суд обоснованно отказал заявителю в открытии производства по заявлению об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка, поскольку такие требования не могут рассматриваться в порядке отдельного производства из-за наличия спора о праве.

К такому выводу пришел Ровенский апелляционный суд, пересмотрев определение суда первой инстанции, которым заявителю было отказано в удовлетворении соответствующего заявления.

Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что установление факта единоличного воспитания ребенка может влиять на права и обязанности другого из родителей и, в частности, на предоставление социальных гарантий или отсрочки от мобилизации, а потому подлежит рассмотрению исключительно в исковом производстве.

Обстоятельства дела №569/24159/25

Ровенский апелляционный суд пересмотрел обжалованное заявителем определение суда предыдущей инстанции, которым ему было отказано в удовлетворении заявления об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания малолетнего ребенка. Апеллянт в апелляционной жалобе указал на отсутствие спора с матерью их общего ребенка относительно ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей. Отметил, что установление такого факта необходимо для оформления документов о социальной помощи на ребенка и предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Просил отменить обжалуемое им определение местного суда и направить дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Коллегия судей отказала заявителю в удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Что решила апелляция

В соответствии с ч. 1 ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Украины отдельное производство — это вид непоискового гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав, свобод и интересов лица или создания условий для осуществления им личных неимущественных или имущественных прав либо подтверждения наличия или отсутствия неоспариваемых прав.

В порядке отдельного производства рассматриваются дела об установлении фактов, в частности если: согласно закону такие факты порождают юридические последствия, то есть от них зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан; установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве.

Юридические факты могут быть установлены для защиты, возникновения, изменения или прекращения личных или имущественных прав самого заявителя при условии, что они не касаются прав или законных интересов других лиц. В последнем случае между этими лицами возникает спор о праве.

В деле, которое пересмотрел апелляционный суд, заявитель просил установить факт самостоятельного воспитания ребенка. Заявленные требования связаны с доказыванием существования оснований для признания (подтверждения) за ним определенного социально-правового статуса отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, и от которого зависит возникновение у него в будущем права на освобождение от прохождения военной службы.

Установление такого факта может иметь негативные последствия для матери ребенка.

Семейным кодексом Украины (далее по тексту — СК Украины) четко установлено, что семейные права и обязанности являются тесно связанными между собой, а потому не могут быть переданы другому лицу. С учетом этого можно констатировать, что в силу наступления определенных юридических фактов (действий или событий), которые должны быть подтверждены исключительно актами гражданского состояния (свидетельство о смерти) или решением суда (о лишении родительских прав, признании недееспособным, умершим, безвестно отсутствующим) и лишают лицо возможности пользоваться родительской правосубъектностью, такие права и обязанности прекращаются и не требуют дополнительного подтверждения того, что один из родителей самостоятельно их исполняет.

С учетом изложенного, в деле имеется спор о праве — в частности, спор относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка и/или уклонения от участия в воспитании, который подлежит рассмотрению в порядке искового производства с обязательным привлечением органа опеки и попечительства (ч.ч. 4, 5 ст. 19 СК Украины).

Такой факт единоличного воспитания ребенка одним из родителей не может устанавливаться в бесспорном порядке или по договоренности родителей ребенка, в том числе на основании заключенного между ними договора или на основании судебного решения, принятого по правилам отдельного производства, поскольку в таком вопросе всегда будет существовать угроза нарушения принципа соблюдения наилучших интересов ребенка.

Изложенное выше соответствует правовой позиции Верховного Суда, выраженной им в постановлении Большой Палаты от 11 сентября 2024 года по делу № 201/5972/22 (производство № 14-132цс23), а также практике Верховного Суда по данной категории дел, которая является устоявшейся и неизменной (см. постановление Верховного Суда от 20 января 2026 года по делу № 705/7214/24 (производство № 61-6387св25)), определение Верховного Суда от 15 января 2026 года по делу № 473/4553/25 (производство № 61-118ск26), постановление Верховного Суда от 15 января 2026 года по делу № 442/5036/24 (производство № 61-7255св25), постановление Верховного Суда от 20 февраля 2025 года по делу № 128/3616/24 (производство № 61-518св25), постановление Верховного Суда от 27 марта 2025 года по делу № 353/886/24 (производство № 61-15497св24).

Оставляя обжалуемое определение суда предыдущей инстанции без изменений, апелляционный суд пришел к выводу, что местный суд правомерно отказал заявителю в открытии производства по делу, поскольку его заявление не подлежит рассмотрению в порядке отдельного производства.

