Сын погиб во время обстрела в Донецкой области — мать смогла подтвердить его смерть лишь в суде

Из-за боевых действий женщина не имела возможности получить медицинские документы и зарегистрировать смерть в органах ГРАГС.

Баштанский районный суд Николаевской области рассмотрел дело женщины, которая не смогла получить свидетельство о смерти своего сына, погибшего во время ракетно-артиллерийского обстрела в Донецкой области. Из-за активных боевых действий на момент гибели не было возможности зафиксировать смерть медицинскими работниками, а впоследствии — зарегистрировать ее в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Суд пришел к выводу, что в таких условиях обращение в суд является единственным законным способом подтвердить факт смерти. Решением суда этот факт был установлен, что позволило провести государственную регистрацию смерти и выдать свидетельство, необходимое для реализации гражданских прав, в частности наследственных.

Обстоятельства дела №468/1942/24

Заявительница — внутренне перемещенное лицо — обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти своего сына, который погиб в феврале 2023 года в одном из населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области в результате ракетно-артиллерийского обстрела.

По установленным судом обстоятельствам, смерть наступила на улице во время обстрела. Из-за непрерывных боевых действий в течение дня не было возможности вызвать медицинских работников или зафиксировать факт смерти в установленном порядке. В ночь после события гражданское население было эвакуировано военнослужащими ВСУ, после чего населенный пункт остался без гражданских. Тело погибшего осталось на месте.

После эвакуации заявительница обратилась в полицию, ее заявление было зарегистрировано в Едином учете и внесено в ЕРДР. В дальнейшем она подала соответствующие документы в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для получения свидетельства о смерти, однако получила отказ. Основанием отказа стало отсутствие медицинского документа о смерти, предусмотренного законом.

Орган ДРАЦС разъяснил, что единственным возможным путем в такой ситуации является обращение в суд для установления факта смерти.

Доказательства и правовая позиция

К заявлению были приложены документы, подтверждавшие родственную связь между заявительницей и погибшим, факт обращения в правоохранительные органы, отказ органа ГРАГС в государственной регистрации смерти, а также доказательства того, что населенный пункт, где наступила смерть, входил в перечень территорий, на которых велись боевые действия.

Суд учел, что в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины село, где произошла гибель, на тот момент находилось в зоне активных боевых действий. Это делало невозможным получение медицинских документов установленного образца.

Оценивая правовое основание обращения, суд применил положения статей 315–317 ГПК Украины, которые предусматривают возможность установления факта смерти в судебном порядке, в частности в случаях, когда смерть наступила на территории боевых действий или временно оккупированной территории, а государственная регистрация в административном порядке является невозможной.

Также суд сослался на Закон Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», который прямо предусматривает, что решение суда об установлении факта смерти является основанием для государственной регистрации смерти органом ГРАГС.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что заявительница предоставила достаточные и надлежащие доказательства в подтверждение факта смерти ее сына, времени, места и обстоятельств гибели, а также доказала невозможность регистрации смерти во внесудебном порядке.

Решением суда:

установлен факт смерти гражданина Украины, которая наступила в результате ракетно-артиллерийского обстрела на территории Донецкой области;

допущено немедленное исполнение решения;

обязано безотлагательно направить копию решения в орган ДРАЦС для государственной регистрации смерти.

Суд отдельно отметил, что установление факта смерти необходимо заявительнице для реализации ее гражданских прав, в частности наследственных, а также других прав, связанных с правовыми последствиями смерти лица.

