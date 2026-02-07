  1. Судебная практика
Верховный Суд разъяснил, когда с администратором зала можно заключать договор о полной материальной ответственности

15:46, 7 февраля 2026
Если работник непосредственно работает с товаром и денежными средствами, договор о полной материальной ответственности является правомерным.
Верховный Суд разъяснил, когда с администратором зала можно заключать договор о полной материальной ответственности
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда, рассматривая дело №642/1161/24, подтвердил: решающим для заключения договора о полной материальной ответственности является не название должности, а фактические трудовые обязанности работника.

Если администратор зала реально осуществляет хранение, учет, продажу или иное непосредственное обслуживание материальных ценностей, работодатель имеет право заключить с ним такой договор, даже если соответствующей должности прямо нет в Перечне, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы работницы, которая пыталась признать договор о полной материальной ответственности недействительным.

Обстоятельства дела

Истица работала в ООО «Морская свежесть» на должности администратора зала с июля 2020 года по июнь 2021 года. В январе 2021 года между ней и работодателем был заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

После увольнения работница обратилась в суд с требованием признать этот договор недействительным. Свою позицию она обосновывала тем, что:

  • должности «администратор зала» нет в Перечне должностей и работ, с которыми допускается заключение договоров о полной материальной ответственности;
  • работодатель, настаивая на подписании договора, якобы ввел ее в заблуждение;
  • сам факт недостачи денежных средств не доказывает ее виновных деиствии.

Отдельно истица указывала, что договор используется против нее в рамках уголовного производства по обвинению в присвоении денежных средств предприятия.

Суд первой инстанции отказал в иске, апелляционный суд согласился с результатом, но изменил мотивировку. После этого дело дошло до кассационной инстанции.

Ключевая правовая позиция Верховного Суда

Рассматривая кассационную жалобу, Кассационный гражданский суд исходил из системного толкования норм трудового законодательства, прежде всего статеи 130, 134 и 135-1 КЗоТ Украины.

1. Решающим является не название должности, а содержание работы

Верховный Суд подчеркнул: обслуживание материальных ценностей — это не формальное название должности, а совокупность реальных деиствии работника, связанных с хранением, обработкои, продажеи, отпуском или использованием ценностеи.

В этом деле было установлено, что администратор зала:

  • работала с денежными средствами и товаром;
  • выполняла функции, непосредственно связанные с обслуживанием материальных ценносте1;
  • не отрицала сам факт выполнения таких обязанностей.

При таких условиях ее работа по своему содержанию подпадает под перечень работ, с которыми может заключаться договор о полной материальной ответственности.

2. Отсутствие должности в Перечне не является автоматическим основанием для недеиствительности договора

ВС отклонил аргумент о том, что договор является недеиствительным только потому, что названия должности нет в Перечне.

Вместо этого акцент сделан на том, что Перечень охватывает не только конкретные должности, но и виды работ, и именно соответствие фактических обязанностеи этим работам имеет решающее значение.

3. Договор может быть оспорен и после прекращения трудовых отношении — но при наличии правовых основании

Верховный Суд согласился с апелляционным судом, что сам по себе истечение срока деиствия договора или прекращение трудовых отношении не лишает работника права оспаривать договор в суде.

В то же время в этом деле истица не доказала наличие основании для признания договора недеиствительным, в частности — факта введения в заблуждение или нарушения требовании закона при его заключении.

4. Кассационная инстанция не переоценивает доказательства

ВС отдельно напомнил, что в пределах кассационного пересмотра он не вправе заново устанавливать фактические обстоятельства или переоценивать доказательства, если суды первои и апелляционнои инстанции сделали это надлежащим образом.

Вывод

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанции — без изменений.

