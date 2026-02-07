  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, коли з адміністратором залу можна укладати договір про повну матеріальну відповідальність

15:46, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо працівник безпосередньо працює з товаром і коштами, договір про повну матеріальну відповідальність є правомірним.
Верховний Суд пояснив, коли з адміністратором залу можна укладати договір про повну матеріальну відповідальність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, розглядаючи справу №642/1161/24, підтвердив: вирішальним для укладення договору про повну матеріальну відповідальність є не назва посади, а фактичні трудові обов’язки працівника.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Якщо адміністратор залу реально здійснює зберігання, облік, продаж або інше безпосереднє обслуговування матеріальних цінностей, роботодавець має право укласти з ним такий договір, навіть якщо відповідної посади прямо немає у Переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні касаційної скарги працівниці, яка намагалася визнати договір про повну матеріальну відповідальність недійсним.

Обставини справи

Позивачка працювала в ТОВ «Морська свіжість» на посаді адміністратора залу з липня 2020 року до червня 2021 року. У січні 2021 року між нею та роботодавцем було укладено письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Після звільнення працівниця звернулася до суду з вимогою визнати цей договір недійсним. Свою позицію вона обґрунтовувала тим, що:

  • посади «адміністратор залу» немає у Переліку посад і робіт, з якими дозволено укладати договори про повну матеріальну відповідальність;
  • роботодавець, наполягаючи на підписанні договору, нібито ввів її в оману;
  • сам факт нестачі коштів не доводить її винних дій.

Окремо позивачка вказувала, що договір використовується проти неї в межах кримінального провадження за обвинуваченням у привласненні коштів підприємства.

Суд першої інстанції відмовив у позові, апеляційний суд погодився з результатом, але змінив мотивування. Після цього справа дійшла до касаційної інстанції.

Ключова правова позиція Верховного Суду

Розглядаючи касаційну скаргу, Касаційний цивільний суд виходив із системного тлумачення норм трудового законодавства, насамперед статей 130, 134 та 135-1 КЗпП України.

1. Вирішальне значення мають не назва посади, а зміст роботи

Верховний Суд підкреслив: обслуговування матеріальних цінностей — це не формальна назва посади, а сукупність реальних дій працівника, пов’язаних зі зберіганням, обробкою, продажем, відпуском або використанням цінностей.

У цій справі було встановлено, що адміністратор залу:

  • працювала з грошовими коштами та товаром;
  • виконувала функції, безпосередньо пов’язані з обслуговуванням матеріальних цінностей;
  • не заперечувала сам факт виконання таких обов’язків.

За таких умов її робота за змістом підпадає під перелік робіт, з якими може укладатися договір про повну матеріальну відповідальність.

2. Відсутність посади у Переліку не є автоматичною підставою для недійсності договору

ВС відхилив аргумент про те, що договір є недійсним лише тому, що назви посади немає у Переліку.

Натомість акцент зроблено на тому, що Перелік охоплює не тільки конкретні посади, а й види робіт, і саме відповідність фактичних обов’язків цим роботам має визначальне значення.

3. Договір можна оскаржувати і після припинення трудових відносин — але за наявності правових підстав

Верховний Суд погодився з апеляційним судом, що сам по собі сплив строку дії договору або припинення трудових відносин не позбавляє працівника права оспорювати договір у суді.

Водночас у цій справі позивачка не довела наявності підстав для визнання договору недійсним, зокрема — факту введення в оману чи порушення вимог закону під час його укладення.

4. Касаційна інстанція не переоцінює докази

ВС окремо нагадав, що в межах касаційного перегляду він не вправі заново встановлювати фактичні обставини або переоцінювати докази, якщо суди першої та апеляційної інстанцій зробили це належним чином.

Висновок

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]