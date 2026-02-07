  1. Судебная практика
Судебный сбор после отмены решения и направления дела на новое рассмотрение: позиция Верховного Суда

14:52, 7 февраля 2026
Верховный Суд в составе Объединенной палаты КЦС рассмотрел заявление о принятии дополнительного решения по гражданскому делу, в рамках которого был поднят процессуальный вопрос распределения судебных издержек после отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение без разрешения спора по существу.
Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел заявление частного предприятия «Агроэкология» о принятии дополнительного решения по гражданскому делу по иску физического лица к частному предприятию «Агроэкология» с участием территориального органа Госгеокадастра как третьего лица. В заявлении о принятии дополнительного решения ответчик просил осуществить распределение судебных расходов и взыскать с истца судебный сбор за подачу кассационную жалобу на сумму 1 762 грн.

Основанием для подачи заявления заявитель указывал на частичное удовлетворение его кассационной жалобы постановлением Верховного Суда от 17 октября 2018 года.

Суть дела № 530/1731/16-ц

Спор возник из гражданских правоотношений между физическим лицом и частным предприятием «Агроэкология» относительно действительности сделки, заключённой между сторонами. В декабре 2016 года истец обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на нарушение требований законодательства при её заключении. В деле также принимало участие третье лицо — территориальный орган Госгеокадастра, участие которого было обусловлено предметом спорных правоотношений.

В ходе рассмотрения дела ответчик неоднократно пытался реализовать право на подачу встречного иска. Частное предприятие «Агроэкология» подало в суд несколько встречных исковых заявлений о взыскании с истца излишне уплаченных средств арендной платы, обосновывая требования тем, что по спорной сделке арендная плата была уплачена в большем размере, чем это предусматривалось фактическими правовыми основаниями пользования земельным участком.

Все эти встречные иски подавались на разных этапах рассмотрения дела, однако были объединены общей правовой целью — получение компенсации средств, которые, по мнению ответчика, были уплачены безосновательно.

Суд первой инстанции определением отказал в принятии встречных исковых заявлений частного предприятия «Агроэкология». Не соглашаясь с таким процессуальным решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, однако апелляционный суд возвратил апелляционную жалобу без открытия апелляционного производства.

Правовая оценка Верховного Суда

Объединенная палата Кассационного гражданского суда исходила из того, что вопрос распределения судебных издержек напрямую связан с окончательным разрешением спора по существу. Анализ положений статей 141, 270 и 416 Гражданского процессуального кодекса Украины свидетельствует, что суд кассационной инстанции осуществляет изменение распределения судебных расходов только в том случае, если он принимает новое решение или изменяет решение судов низших инстанций без передачи дела на новое рассмотрение.

В случае же, когда кассационный суд отменяет судебные решения и направляет дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции, окончательного разрешения спора не происходит. При таких условиях распределение судебных расходов, в том числе расходов на уплату судебного сбора за подачу кассационной жалобы, должно осуществляться тем судом, который примет окончательное решение по результатам нового рассмотрения дела.

Объединённая палата Кассационного гражданского суда отступила от правового вывода, изложенного в дополнительном постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 22 апреля 2019 года по делу № 756/2157/15-ц.

Объединённая палата подчеркнула, что такой подход является преждевременным и не согласуется с системным толкованием норм процессуального права.

В результате Суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия дополнительного решения о взыскании судебного сбора, уплаченного ответчиком за подачу кассационной жалобы. В то же время заявителю разъяснено, что после завершения нового судебного рассмотрения и принятия окончательного решения он не лишён права поставить вопрос о распределении всех понесённых судебных расходов.

По результатам рассмотрения заявления Верховный Суд отказал в его удовлетворении, указав, что постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Лента новостей

Блоги
Публикации
