Судовий збір після скасування рішення та направлення справи на новий розгляд: позиція Верховного Суду

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати КЦС розглянув заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, в межах якої було порушено процесуальне питання розподілу судових витрат після скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд без вирішення спору по суті.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув заяву приватного підприємства «Агроекологія» про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі за позовом фізичної особи до приватного підприємства «Агроекологія» за участю територіального органу Держгеокадастру як третьої особи. У заяві про ухвалення додаткового рішення відповідач просив здійснити розподіл судових витрат та стягнути з позивача судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 1 762 грн.

Підставою для подання заяви заявник зазначав часткове задоволення його касаційної скарги постановою Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року.

Суть справи № 530/1731/16-ц

Спір виник із цивільних правовідносин між фізичною особою та приватним підприємством «Агроекологія» щодо дійсності правочину, укладеного між сторонами. У грудні 2016 року позивач звернувся до суду з позовом про визнання правочину недійсним, посилаючись на порушення вимог законодавства під час його укладення. У справі також брала участь третя особа — територіальний орган Держгеокадастру, участь якого була зумовлена предметом спірних правовідносин.

У ході розгляду справи відповідач неодноразово намагався реалізувати право на подання зустрічного позову. Приватне підприємство «Агроекологія» подало до суду кілька зустрічних позовних заяв про стягнення з позивача надміру сплачених коштів орендної плати, обґрунтовуючи вимоги тим, що за спірним правочином орендна плата була сплачена в більшому розмірі, ніж це передбачалося фактичними правовими підставами користування земельною ділянкою.

Усі ці зустрічні позови подавалися на різних етапах розгляду справи, але були об’єднані спільною правовою метою — отримання компенсації коштів, які, на думку відповідача, були сплачені безпідставно.

Суд першої інстанції ухвалою відмовив у прийнятті зустрічних позовних заяв приватного підприємства «Агроекологія». Не погоджуючись із таким процесуальним рішенням, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку, однак апеляційний суд повернув апеляційну скаргу без відкриття апеляційного провадження.

Правова оцінка Верховного Суду

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду виходила з того, що питання розподілу судових витрат безпосередньо пов’язане з остаточним вирішенням спору по суті. Аналіз положень статей 141, 270 та 416 Цивільного процесуального кодексу України свідчить, що суд касаційної інстанції здійснює зміну розподілу судових витрат лише у разі, якщо він ухвалює нове рішення або змінює рішення судів нижчих інстанцій без передачі справи на новий розгляд.

У випадку ж, коли касаційний суд скасовує судові рішення та направляє справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції, остаточного вирішення спору не відбувається. За таких умов розподіл судових витрат, у тому числі витрат на сплату судового збору за подання касаційної скарги, має здійснюватися тим судом, який ухвалить остаточне рішення за результатами нового розгляду справи.

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду відступила від правового висновку, викладеного у додатковій постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 квітня 2019 року у справі № 756/2157/15-ц.

Об’єднана палата наголосила, що такий підхід є передчасним і не узгоджується з системним тлумаченням норм процесуального права.

У результаті Суд дійшов висновку, що відсутні правові підстави для ухвалення додаткового рішення про стягнення судового збору, сплаченого відповідачем за подання касаційної скарги. Водночас заявнику роз’яснено, що після завершення нового судового розгляду та ухвалення остаточного рішення він не позбавлений права порушити питання про розподіл усіх понесених судових витрат.

За наслідками розгляду заяви Верховний Суд відмовив у її задоволенні, зазначивши, що постанова набирає законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

